Wochen und Monate des Bangens liegen hinter den Künstlern und Handwerkern vom Gewerbehof „Viva la Bernie“, und ein Ende ihrer Sorgen ist noch nicht in Sicht. Denn so sehr Politiker, teils prominente Künstler und Bewohner das Kleinod in Altona auch retten wollen – irgendwie mag es keinem gelingen. Doch das Team gibt nicht auf. Und hat schon einen neuen Plan.