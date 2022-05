Erste Hamburger Freibäder öffnen ab Mittwoch

VELOHamburg – das Fahrradfestival

Das Hamburger Fahrradfestival findet am 21. und 22. Mai 2022 (10-18 Uhr) endlich wieder statt! Neu in diesem Jahr: Die VELOHamburg ist umgezogen – die weite Welt der Fahrräder wird jetzt auf dem Heiligengeistfeld präsentiert. Rund 80 Aussteller stellen in diesem Jahr die Trends und Neuheiten von mehr als 150 Marken vor. Neben den großen Hamburger Lokalmatadoren haben viele deutsche und internationale Marken ihre Teilnahme bestätigt. Dazu gibt es im MOPO BIKE FORUM ein spannendes Programm mit Reiseberichten, Diskussionen und Workshops. Eintritt: ab 8 Euro. Weitere Infos: www.velohamburg.com