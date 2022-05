Im Umland öffnen die Freibäder, Hamburg traut sich noch nicht

Seit Wochen regnet es in Hamburg nicht, die Sonne strahlt, die Temperaturen steigen. Die Stadt zeigt sich im Mai von der besten Seite. Doch trotz Temperaturen von teilweise bis 20 Grad, trauen Hamburger Freibäder sich noch nicht, zu öffnen. Wo Sie stattdessen ein paar Bahnen im Freien ziehen können, verrät die MOPO.

Den Bäderland-Freibädern in Hamburg sind die Temperaturen noch zu niedrig, um zu öffnen, teilt ein Sprecher des Unternehmens der MOPO am Freitag mit. Zwar sollen es nächste Woche bis zu 23 Grad warm werden, das Wasser sei jedoch noch zu kalt – die Temperatur betrage nur 16 Grad.

Die Öffnung der Freibäder werde kurzfristig beschlossen, je nach Wetterbedingungen. Eines steht jedoch schon fest: Es wird keine coronabedingten Einlasssbeschränkungen mehr geben, die Besucherzahl ist in dieser Saison nicht limitiert.

Im Umland können Sie bereits am Wochenende im Freien baden

Freizeitbad Geesthacht (Kreis Lauenburg): Es dürfen sich maximal 2000 Badegäste gleichzeitig im Freizeitbad aufhalten. Der Preis: erste und zweite Stunde für 1,50 Euro, ab der dritten Stunde kostet jede weitere 2 Euro. Das Freibad befindet sich an der Elbuferstraße 1.

Freizeitbad Bargteheide (Kreis Stormarn): Das Freibad öffnet am Freitag, 6. Mai, um 15 Uhr. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 4,50 Euro. Es befindet sich am Volkspark 1.

Freibad Jesteburg (Kreis Harburg): Das Freibad öffnet am Sonntag, den 8. Mai, um 14 Uhr. Es liegt am Alten Moor 15.

Freizeitbad Tespe (Kreis Harburg): Das Freibad hat bereits geöffnet und steht Besuchern montags bis freitags in der Zeit von 13 bis 20 Uhr zur Verfügung, am Wochenende ist ab 10 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 2,50 Euro.

Sollten die Temperaturen noch weiter ansteigen, öffnen auch die Bäderland-Freibäder in Hamburg im Laufe des Mai, so der Sprecher.