Junger Hamburger nach Badeunfall komplett gelähmt – riesige Hilfswelle

Was als gemeinsamer Urlaub beginnt, verwandelt sich für ein junges Hamburger Ehepaar jäh in einen Albtraum: Bei einem Badeunfall verletzt sich Edoardo „Dodo“ Bianchini schwer – und ist seither gelähmt. Um die hohen Kosten für die Rehabilitation zu bezahlen, hat seine Ehefrau Lina einen bewegenden Spendenaufruf gestartet – mit überwältigendem Ergebnis.

„Er möchte seine Liebsten wieder in dem Arm nehmen“, schreibt Lina Bianchini-Al Obaidi über ihren Mann in einem Spendenaufruf auf der Plattform „GoFundMe“. Das Paar war gemeinsam im Urlaub auf Ibiza, als sich Edoardo, genannt Dodo, beim Baden zwei Halswirbel brach und das Rückenmark verletzte.

Wochenlang habe er auf der Intensivstation gelegen, eine Zeit „zwischen Angst und Hoffnung“, wie Bianchini-Al Obaidi schreibt. Seither ist der junge Architekturstudent vom Hals abwärts gelähmt.

Hamburg: Riesiges Spendenaufkommen für gelähmten Studenten

Erste Fortschritte in der Rehabilitation („Er kämpft jeden Tag“) stimmten sie und die Familie zuversichtlich, dass sich Edoardos Zustand weiter verbessern ließe. Dennoch sei der Architekturstudent auf weitere Hilfe angewiesen. Auch um sein Studium wieder aufnehmen zu können: Er wolle ein „unabhängiges und glückliches Leben führen“, so Bianchini-Al Obaidi.

Dass Menschen nach einem Schicksalsschlag online um Unterstützung bitten, ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Doch die Resonanz, die der Aufruf von Lina Bianchini-Al Obaidi für ihren Ehemann Edoardo, genannt „Dodo“, hervorrief, ist alles andere als alltäglich.

Mehr als 48.000 Euro Spenden nach Aufruf

Wie groß die Anteilnahme am Schicksal des jungen Paars sein muss, lässt ein Blick in die Kommentarspalte des Aufrufs erahnen: „Wir sind in Gedanken immer bei euch. Bleibt weiterhin so stark wie ihr seid, wir beten für euch“, schreibt dort Familie Kaduhm. Sie spendete ganze 500 Euro an das Paar. Damit ist die Familie nicht allein. Durch 775 Einzelspenden kamen (Stand Mittwoch) mehr als 48.000 Euro zusammen. Gleich sieben Spender gaben Beträge von 1000 Euro und mehr, Dutzende spendeten dreistellige Summen.

Auch der Fußballverein „FC Teutonia 05 Ottensen“ machte über seine „Facebook“-Seite auf den Aufruf aufmerksam und teilte den „GoFundMe“-Link. Edoardo sei ein „Ottenser Jung“, der jetzt Unterstützung brauche.