Holocaust-Mahnmal in Hamburg beschmiert – Staatsschutz ermittelt

Ein Gedenkstein auf dem Platz der Jüdischen Deportierten an der Edmund-Siemers-Allee (Rotherbaum) ist beschmiert worden. Der für politisch-motivierte Taten zuständige Staatsschutz ermittelt – und sucht dringend Zeugen.

Am Freitagnachmittag um kurz nach 17 Uhr informierte ein Passant die Polizei: Er hatte die Schmiererei am Mahnmal auf dem Platz der Jüdischen Deportierten entdeckt, das an die Verfolgung der Juden und an den Holocaust erinnern soll.

Mahnmal in Hamburg beschmiert – Staatsschutz ermittelt

„Polizisten stellten daraufhin fest, dass das aus Granit bestehende Mahnmal mit dunkler Farbe angesprüht worden war“, so Sprecher Sören Zimbal. Ein Schriftzug sei nicht eindeutig erkennbar gewesen. „Zudem konnte bislang noch kein Tatzeitraum eingegrenzt werden.“

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen übernahm direkt der Staatsschutz. Zimbal: „Zeugen, die Hinweise zu dem Täter beziehungsweise den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen rund um das Mahnmal gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.“ Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)