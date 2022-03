Judith Rakers wird emotional: Ukraine-Wahnsinn „muss aufhören“

Seit 2005 bringt Judith Rakers als Sprecherin der ARD-Tagesschau das aktuelle Weltgeschehen in die Wohnzimmer der Zusehenden. Auf ihren Social Media-Kanälen präsentiert die 46-Jährige als Abgrenzung ganz bewusst ihr Privatleben mit Hühnern und Gemüsegarten. Doch nun meldete sich Judith Rakers mit einem Posting, das ihr offenbar sehr schwer gefallen ist.

„Eigentlich poste ich hier nichts Politisches. Weil wir bei der Tagesschau gehalten sind, neutral zu bleiben bei allen Themen, über die wir in den Nachrichten auch berichten“, schrieb Judith Rakers. Diesen Anspruch auf Neutralität finde sie richtig, und Objektivität sei ein hohes Gut.

Wahl-Hamburgerin Judith Rakers spricht über Ukraine-Krieg

Auf ihren Social Media-Profilen konzentriere sich die Wahl-Hamburgerin daher „auf die schönen Dinge des Lebens, die kleinen, die glücklich machen“. Dazu gehören unter anderem ihre kleine Hühnerfarm, ihre Katzen, der Gemüsegarten oder leckeres Essen.

In diesen Tagen lässt der Krieg in der Ukraine Judith Rakers allerdings nicht los. Die gebürtige Paderbornerin schreibt, „da ich heute morgen in der Frühschicht wieder nur schlechte Nachrichten für euch hatte, möchte ich hier einmal klar sagen, dass mir das nicht leicht fällt. Auch mich berühren diese Nachrichten, die Bilder, die Angst der Menschen“, schreibt sie weiter.

Was in der Ukraine passiere, sei „der verzweifelte Überlebenskampf einer ganzen Nation.“ Und so formulierte Judith Rakers so neutral, wie sie nach eigener Aussage konnte: „Dieser Wahnsinn muss aufhören.“ (fbo)