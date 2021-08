Konzerte vor vollen Häusern, aber nur für Geimpfte und Genesene: Die 2G-Option, die ab Samstag in Hamburg gilt, verspricht ein Kulturleben fast wie vor der Pandemie. Gute Aussichten für Kulturschaffende. Nun ruft die Punkband Die Ärzte ihre Fans eindringlich zur Impfung auf. Unterstützung gibt’s von Jan Delay.

„Eine Rückkehr zur Normalität wäre traumhaft“, schreiben Die Ärzte auf ihrer Webseite. „Soweit wir das verstehen, funktioniert das nur über Impfungen.“ Die Punks haben aber auch Verständnis für die Bedenken einiger Menschen, sich „einen neuen und so schnell zugelassenen Stoff in den Arm spritzen zu lassen (wenn dies auch der am sorgfältigsten beobachtete Impfstoff aller Zeiten ist)“.

Doch sich nicht impfen zu lassen, ist für die Band eine „Wette mit dem Schicksal“, deren „Einsatz im schlimmsten Fall das eigene Leben“ sei.

Impf-Aufruf: Hamburger Musiker folgen Initiative von Die Ärzte

Und die Punks werden noch drastisch er: Es sei nur „ein kurzer Stich in den Oberarm, um die Wahrscheinlichkeit von ,Long Covid‘ oder dem qualvollen Tod durch Ersticken massiv zu verringern.“ Und gleichzeitig allen Mitmenschen etwas Gutes zu tun, da Geimpfte nach jetzigem Forschungsstand deutlich weniger ansteckend seien als Ungeimpfte. Mit dieser Entscheidung hätten die Fans auch „die Zukunft der Kultur in der Hand (bzw. im Arm)“.

Auch wenn die 2G-Option unter Hamburger Veranstaltern und Gastronomen umstritten ist: Unter dem Hashtag „#impfenschuetzt“ beziehungsweise „#impfenschützt“ haben etliche weitere Musiker zum Impfen aufgerufen.

Hamburgs HipHop- und Soul-Altmeister Jan Delay hat den Text der Ärzte in den sozialen Medien geteilt: „Die sympathische Anti-Deutsch-Rock-Kapelle und beste Band der Welt, Die Ärzte, hat soeben ein sehr gutes und detailliertes Statement rausgehauen, welches mir ziemlich aus dem Herzen spricht“, schreibt er dazu auf Facebook. Damit es auf Dauer und überall Konzerte und Veranstaltungen wie früher gebe, müssten sich mehr Leute impfen lassen. Ihm sei aber „schon klar, dass man damit jetzt aus Querdenkern keine Geradedenker machen wird“.

Deichkind, Jan Delay, Die Sterne rufen Fans zur Impfung auf

Deichkind posteten ein Foto von einem ihrer Mitglieder im Bühnen-Outfit vor dem Impfzentrum in den Messehallen. „Wir sind superhappy, dass mittlerweile das gesamte Deichkind-Team vollständig gegen Sars-CoV-2 geimpft ist“, schreibt die Hamburger HipHop-Elektro-Band dazu. „Viele von euch haben sich auch schon impfen lassen, aber für einen breiten Bevölkerungsschutz reicht die Impfquote noch nicht aus. Wir haben große Hoffnung, dass die Impfungen ein Schritt in Richtung Normalität sind und wir wieder in unserem geliebten Beruf arbeiten können.“

Frank Spilker von der Hamburger Indie-Pop-Band Die Sterne hat auf Facebook ein kurzes Handyvideo mit einem Aufruf zum Impfen gepostet. Die Hamburger Indierocker von Tocotronic zeigen ein Bild, auf dem sie ihren Songtitel „Pure Vernunft darf niemals siegen“ zu „Pure Vernunft muss diesmal siegen“ umgetextet haben.