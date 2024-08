Jetzt bestellbar! Hier gibt es das Gratis-Deutschlandticket für junge Hamburger

Hamburger Schülerinnen und Schüler können ein kostenloses Deutschlandticket bestellen. Das teilte der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit. Mit der Fahrkarte können Schüler mit Beginn des neuen Schuljahrs im September bundesweit den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nutzen.

„Hamburg übernimmt hier eine Vorreiterrolle, denn es ist das erste Bundesland, das landesweit flächendeckend ein kostenloses HVV Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler möglich macht“, teilte eine Sprecherin des HVV auf Nachfrage mit.

„Ich freue mich sehr, dass wir zum 1. September über 210.000 Kindern und Jugendlichen in Hamburg ein größeres und attraktiveres Mobilitätsangebot machen können“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Der Senat erwartet, dass ungefähr 168.000 Schüler – also etwa 80 Prozent der Berechtigten – das Angebot nutzen werden, wie aus einer Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft hervorgeht. Die Neuregelung soll den Haushalt dieses Jahr nahezu 14 Millionen Euro kosten. Für das nächste Jahr kalkuliert der Senat auf Grundlage des Preises von monatlich 49 Euro, den Fahrgäste derzeit für das Deutschlandticket bezahlen müssen, mit annähernd 99 Millionen Euro.

Wie kommt man jetzt an das kostenlose Ticket?

Besitzt ein Kind bereits ein Deutschlandticket, wird das Ticket automatisch geändert. Wenn die Berechtigten über 16 Jahre sind, kann es sein, dass sie einen Berechtigungsnachweis nötig ist, diesen bekommt man im Sekretariat der Schule. Danach kann man sich über meinhvv anmelden oder registrieren und den Nachweis hochladen. Auch das Verfahren, wenn man noch kein Deutschlandticket hat, dies aber abschließen möchte, findet ausschließlich online statt. Die Chipkarte ist weiterhin gültig

Bei einer neuen Bestellung findet man im Menü der Webseite die Unterpunkte “Fahrkarten“ und dann „Kinder/Schüler*innen“. Wenn man anschließend auf die Kategorie „Wohnort Hamburg“ klickt, findet man unter der Kachel zum kostenlosen Ticket ab dem 01.09. einen „Jetzt bestellen“–Button. Dort fängt dann das Ausfüllen der Daten an und man wird zu meinhvv geleitet. Bei Schülern unter 16 müssen Eltern diese Angaben ausfüllen. U16-jährige bekommen zuerst ein PDF–Ticket als Übergang und ihnen wird eine Chipkarte zugesendet. Ein digitales Ticket ist nicht möglich.

Im HVV–Bereich der angrenzenden Bundesländer wird das Thema von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich geregelt, doch ab der 10. Klasse wird das Ticket nicht mehr übernommen. Bei genaueren Fragen zu dem Thema findet man auf der HVV–Webseite eine Telefonnummer, die kontaktiert werden kann.

Für Studenten an staatlichen Universitäten wird das Ticket über die Semestergebühren einbezogen und sind kostenlos. Dieses Ticket wird ausschließlich digital erstellt. Im Menü der Webseite findet man unter dem Punkt „Fahrkarten“ und dann „Studierende“ eine Liste der teilnehmenden Universitäten, wo auch private Unis dabei sind. Sollte die Uni nicht auf der Liste stehen, können diese Studenten nur das Ticket für 49 Euro erwerben. (dpa/ego)