Jeder kennt seine Werke: Trauer um Hamburger Autor

Vom „Traumschiff“ bis zu „Adelheid und ihre Mörder“: Rochus Bassauer schrieb viele erfolgreiche Unterhaltungsstoffe für das deutsche Fernsehen. Jetzt ist der Drehbuchautor und Produzent tot. Er starb bereits am 29. Juli in Hamburg nach kurzer Krankheit mit 81 Jahren, wie seine Witwe Astrid Meyer-Gossler am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Nachruf: „Gespür für unvergessliche Charaktere und gute Geschichten“

Bassauer war erst für das ZDF, dann für den Norddeutschen Rundfunk und zuletzt als freier Autor tätig. Er schrieb Drehbücher für die Serien „Hamburg Transit“ (1970-1974), „Adelheid und ihre Mörder“ (1993-2007) und „Schloßhotel Orth“ (1996-2003). Auch jeweils eine Episode der Rosamunde-Pilcher-Filme und der Reihe „Das Traumschiff“ verfasste er. Als Produzent verantwortete er unter anderem 20 Folgen der beliebten 80er-Jahre-Anwaltsserie „Liebling Kreuzberg“ und von 1998 bis 1994 21 Folgen der Reihe „Die Männer vom K3“.

Wie Astrid Meyer-Gossler in einem Nachruf der Familie schreibt, hat Bassauer „mit Humor und seinem Gespür für unvergessliche Charaktere und gute Geschichten“ den Fernsehzuschauern viel Freude bereitet. (dpa/mp)