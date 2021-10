Sysmex – so heißt der japanische Medizintechnik-Konzern, der demnächst mit dem Hauptsitz seiner Zentrale nach Hamburg ziehen wird. An der Grenze zwischen den beiden Stadtteilen Alsterdorf und Eppendorf, im neuen Büro-Campus „Flow“, wird die Firma künftig ihren Standort haben.

„Wir freuen uns, mit Sysmex ein so zukunftsweisendes Unternehmen für unseren New-Work-Campus

gewonnen zu haben“, sagt Peter Müller, Geschäftsführer der Bayerischen Hausbau, einer zuständigen Immobilienfirma für den Büro-Campus „Flow“. „Mit dem Gebäudeensemble, das ein hohes Maß an Digitalisierung und innovativen Raumkonzepten mit Ideen von Morgen vereint, schaffen wir ein ideales Umfeld für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern flexibles und kreatives Arbeiten in einem attraktiven Arbeitsumfeld mit Anbindung an die Innenstadt und in direkter Nähe zum Alsterlauf ermöglichen wollen.“

Hamburg: Internationales Unternehmen zieht in die Hansestadt

Sysmex ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der medizinischen Diagnostik. „Der Neubau ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschafts- und Technologiestandort Hamburg. Wir freuen uns, unseren bestehenden Mitarbeitern und neuen Talenten ein modernes und inspirierendes Arbeitsumfeld in zentraler Lage in der Hansestadt zu

bieten“, so Alain Baverel, Geschäftsführer der Sysmex Europe GmbH.

Für Hamburg bedeutet dies, dass die Hansestadt mit ihrem Standort an Attraktivität für Unternehmen gewinnt. Es bedeutet aber auch, dass hier neue Arbeitsplätze entstehen. Betroffen seien 850 Jobs, die nach Hamburg verlegt werden, so Baverel. Das sei eine vergleichsweise sehr große Wirtschaftsansiedlung.

Mehr als 12.300 der insgesamt rund 23.600 Quadratmeter Mietfläche seien damit bereits belegt, teilten die Hamburger Immobiliengruppe Matrix und die Bayerische Hausbau mit. Der Baustart sei für das erste Halbjahr 2022 geplant, die Fertigstellung der Gebäude für Ende 2024. (mp)