Jaguar rutscht auf Gleise: Güterzug kommt 50 Meter vor Pkw zum Stehen

Viel Glück hatten zwei Insassen eines Jaguars am Sonntagabend in Harburg. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Wagen gegen 20.30 Uhr von der Buxtehuder Straße in Harburg abgekommen – und wäre beinahe mit einem Güterzug kollidiert.

Der Wagen hatte einen Zaun durchbrochen, der die Straße von den Gleisen trennt. Ein in diesem Moment herannahender Güterzug hatte zum Glück noch genug Abstand zum Unfallort und konnte rechtzeitig bremsen – er kam rund 50 Meter vor dem Fahrzeug zum Stehen. Die beiden Insassen konnten das Auto unverletzt verlassen.

2021 gab es an gleicher Stelle einen ähnlichen Unfall

Nachdem die Feuerwehr den Zaun abmontiert und das Straßenbegleitgrün entfernt hatte, versuchte der Fahrer zunächst selbstständig, seinen Jaguar aus dem Gleisbereich zu fahren. Das misslang jedoch, schließlich musste die Feuerwehr mit einem Unimog anrücken, der das Vehikel von den Gleisen ziehen sollte. Doch auch diese Versuche scheiterten, weshalb die Bahnstrecke von und nach Stade für den Güter- und den Regioverkehr vorerst gesperrt bleiben muss. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im November 2021 hatte es an gleicher Stelle einen ähnlichen Unfall gegeben. Damals blieben die Fahrzeuginsassen zwar ebenfalls unverletzt, aber das verunfallte Auto wurde durch einen Zug zerstört. (mp)