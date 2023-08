Ist der Sommer jetzt zu Ende? Die Aussichten fürs Wochenende

Auf Sonne folgt Regen: Die Wetteraussichten fürs Wochenende sehen im Norden leider wenig rosig aus. Der Sonnenschirm hat seinen Dienst vorerst getan, allein die Temperaturen erinnern noch an den Spätsommer.

Nachdem sich die vergangenen Tage noch einmal von ihrer sonnigen Seite zeigten, wird der Freitag in Hamburg und Schleswig-Holstein laut des Deutschen Wetterdiensts erst bewölkt und dann gewittrig. Zum Teil sind sogar kräftige Schauer und Gewitter mit lokaler Unwettergefahr angesagt.

Wetter in Hamburg: Regen und Gewitter

Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 22 Grad Celsius in Nordfriesland und 26 Grad im Herzogtum Lauenburg. Der Wind weht schwach, an der Nordsee auch mäßig aus westlichen Richtungen. In der Nacht kühlt es auf bis zu 15 Grad Celsius ab. Die Schauer und Gewitter lassen nach.

Samstag muss jedoch tagsüber wieder mit Regen und Gewittern „in geringem Umfang“ gerechnet werden. Bei Tageshöchsttemperaturen um 21 Grad Celsius bleibt es bewölkt. Der Wind weht mäßig, an der Nordseeküste auch mal frisch aus westlichen Richtungen. In der Nacht zu Sonntag können die Temperaturen auf vorherbstliche 11 Grad Celsius absinken, dazu gibt es Schauer und Gewitter.

Das könnte Sie auch interessieren: Algen-Alarm: Dieser Hamburger See ist jetzt gesperrt

Der Sonntag wird seinem Namen auch nicht gerecht: Es bleibt wechselnd bewölkt mit Schauern und starken Gewittern bei maximal 20 Grad Celsius. Der Wind weht weiterhin mäßig, an der Nordseeküste auch frisch. (mp)