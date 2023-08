Algen-Alarm: Dieser Hamburger See ist jetzt gesperrt

Vorsicht, Blaualgen! Der See Hinterm Horn in Allermöhe ist am Dienstag vom zuständigen Bezirksamt Bergedorf wegen einer „akuten Gefährdung” durch Blaualgen gesperrt worden. Der Algenwert im See liegt über der Alarmstufe des Umweltbundesamts – Baden ist hier jetzt verboten.

„Blaualgen produzieren verschiedene giftige Stoffe, die eine schädigende Wirkung auf ihre Umwelt haben können”, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks. „Darüber hinaus können sie auch für badende Menschen gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn das Wasser geschluckt wird.” Der Kontakt mit Blaualgen könne bei Menschen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, gerötete Augen und Atemnot hervorrufen.

Der Bezirk bittet außerdem eindringlich darum, Hunde nicht mehr ins Wasser oder gar davon trinken zu lassen. Die Blaualge, die eigentlich ein Bakterium ist (Cyanobakterien), bilde bei einer Massenentwicklung die bekannten grünen oder blaugrünen Schlieren im Wasser. Die Sperrung des Sees ist bereits ausgeschildert. Wie lange sie andauert, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. (abu)