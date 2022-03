Irrer Vogelfutter-Streit in Rotherbaum: Mutter und Tochter vor Gericht

Im feinen Stadtteil Rotherbaum ist ein Streit unter Frauen eskaliert. Die eine wollte nur die Vögel füttern, während eine Mutter und ihre Tochter dachten, sie lege Giftköder aus. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray, Gewalt und einem Handtaschendiebstahl. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Mutter und Tochter werden gemeinschaftliche Nötigung, der Tochter darüber hinaus vorsätzliche Körperverletzung sowie räuberischer Diebstahl zur Last gelegt. Was war passiert? Die beiden Frauen waren am frühen Donnerstagmorgen, den 20. Februar 2020, um 4.30 Uhr an der Straße Alsterufer mit ihrem Hund unterwegs, als sie laut Anklage auf eine 65-Jährige trafen, die dort Vögel fütterte.

Weil sie annahm, es handele sich um Giftköder, drohte die 33-jährige Tochter damit, die Frau umzubringen, sollte sie noch einmal Futter an die Tiere verteilen. Die Frau griff daraufhin zum Pfefferspray, zielte damit auf die Tochter und sprühte in ihre Richtung. Die 63-jährige Mutter soll daraufhin ihre Tochter gewarnt haben, die Frau wolle ihren Hund vergiften, was die Tochter dazu veranlasste, gewalttätig zu werden.

Vogelfutter-Streit in Rotherbaum: Mutter und Tochter vor Gericht

Laut Staatsanwaltschaft soll sie die 65-Jährige zu Boden gerissen, ihr das Pfefferspray weggenommen und ihr gegen deren rechten Oberschenkel getreten haben. Dann trennten sich ihre Wege. Rund 40 Minuten nach dem Vorfall trafen die Frauen erneut aufeinander. Weil die 65-Jährige immer noch Vögel fütterte, ging die 33-Jährige erneut auf die Frau los, riss sie laut Anklage zu Boden, trat ihr mehrfach gegen den Körper, entriss ihr die Tasche und kippte deren Inhalt auf die Wiese. Das Vogelfutter warf sie dann in eine Mülltonne und haute mit der Handtasche ab.

Die beklaute Frau nahm daraufhin die Verfolgung auf und forderte ihre Sachen zurück. Daraufhin soll ihr die 33-Jährige einen Faustschlag versetzt und das Portemonnaie herausgegeben haben. Mit den restlichen Gegenständen soll sie jedoch geflohen sein.

Am Freitag müssen sich Mutter und Tochter vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten.