Geladene Waffe im Auto: Hamburger Rapper Kalim S. vor Gericht

Vor zwei Jahren wurde Kalim S. wegen Führens einer Waffe trotz Waffenverbotes und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Bewährungs- und hohen Geldstrafe verurteilt. Jetzt steht der 29-Jährige erneut vor Gericht – aus den selben Gründen.

Im vergangenen Juli geriet der Hamburger Rapper mit seinem Mercedes in Billstedt in eine Polizeikontrolle. Bereits im August 2018 und im April 2020 wurde er am Steuer erwischt, obwohl sein Führerschein seit 2017 futsch ist. Er ist zudem wegen Drogen- und Gewaltdelikten aktenkundig.

Das könnte Sie auch interessieren: „Bastard“, „Hurensohn“: Waffenbesitz und Star-Allüren – Hamburger Rapper vor Gericht

Als Polizisten das Auto am Schiffbeker Weg überprüften, fanden die Beamten im Mittelkonsolenfach eine scharfe Schusswaffe der Marke Star mit Magazin und sechs Patronen im Auto. Der Luxusschlitten wurde auf Befehl der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, Kalim S. blieb auf freiem Fuß. Anschließend stellte das SEK bei einer Wohnungsdurchsuchung in seinem Zweitwohnsitz in Reinbek (Storman) eine weitere scharfe Schusswaffe der Marke Taurus samt Munition sicher.

Rapper Kalim S.: Gericht verhängt hohe Geldstrafe gegen Rapper

Zu der Zeit lief bereits ein Prozess gegen den heute 29-Jährigen. Neben dem Verstoß gegen das Waffengesetz wurde er auch wegen Beleidigungen angeklagt. Er hatte einen Verkäufer im Schuhgeschäft „Footlocker“ Ende August 2019 als „Bastard“ und „Hurensohn“ beschimpft. Der mutmaßliche Grund seines Ärgers: Der Mitarbeiter habe den Rapper nicht bevorzugt bedient. Zudem soll Kalim S. auch während eines Besuchs in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel einen Justizvollzugsbediensteten als „Piss-Staatsdiener“ beleidigt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Waffen, Fahren ohne Führerschein – Hamburger Pöbel-Rapper muss hohe Strafe zahlen

Kalim S. wurde damals zu einem Jahr auf Bewährung für das Führen einer Waffe trotz Waffenverbotes – plus 28.800 Euro Geldstrafe (160 Tagessätze à 180 Euro) wegen der Beleidigungen und notorischen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt.

Rapper Kalim S. in St. Georg erneut vor Gericht

Die Richterin fand damals deutliche Worte für den führerscheinlosen Autoliebhaber: „Es mag ja toll sein, wenn man so eine dicke Karre hat, aber Sie werden Ihren Führerschein auf absehbare Zeit nicht wiederbekommen. Und wenn Sie weiter beim Fahren angetroffen werden, wird auch mal eine Freiheitsstrafe verhängt. Das hilft vielleicht Ihrer Credibilty, aber ich glaube nicht, dass sie das toll finden im Knast.“

Mehr Samstag. Mehr Sonntag. Mehr MOPO!

Unsere extra-dicke MOPO AM WOCHENENDE hat es in sich: Auf 72 Seiten gibt’s aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps für’s Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

Das herauszufinden, dazu wird der Rapper nun möglicherweise bald schon Gelegenheit bekommen. Am Freitag startet der Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht St. Georg.