Internet futsch! Mega-Ausfall der Telekom in Hamburg

Wartungsarbeiten an der Hamburger Stromversorgung führten am Montagvormittag zu einer großräumigen Internet-Störung. Betroffen waren Kundinnen und Kunden des Anbieters Telekom sowie Nutzerinnen und Nutzer von O2, Vodafone und 1&1.

Bei der Störung fielen DSL-Anschlüsse aus, weshalb die Internetverbindung für viele Kundinnen und Kunden wegfiel. Der Grund für den großräumigen Ausfall sei ein Zwischenfall bei Wartungsarbeiten gewesen.

Störung in Hamburg: Internet weg

„Im Zuge dieser Arbeiten hat eine Sicherung ausgelöst. Dieses hat zu Einschränkungen in der Stromversorgung geführt“, so ein Telekom-Sprecher zum „Hamburger Abendblatt“. Laut dem Unternehmen habe die Störung am Vormittag von 11.10 Uhr bis 12.20 Uhr angehalten, in diesem Zeitraum waren Mobilfunk- und Festnetz der Nutzenden nicht erreichbar.

Auch O2, Vodafone und 1&1 hatten Probleme – die Telekommunikationsunternehmen nutzen ebenfalls die Leitungen der Telekom und waren daher betroffen. Manche sogar früher, als der große Anbieter selbst: O2 verzeichnete schon um 9.30 Uhr Störungen.

Dem „Abendblatt“ sagte der Telekom-Sprecher: Das Unternehmen bedauere aufrichtig, dass es zu dem Vorfall gekommen sei. Wie viele Kundinnen und Kunden genau betroffen waren ist unklar. (se)