Ingo Zamperoni: „Mr. Tagesthemen“ bleibt

„Mr. Tagesthemen“ bleibt der ARD erhalten: Ingo Zamperoni soll auch künftig die ARD-„Tagesthemen“ moderieren. Der Vertrag des 48-Jährigen, der mit seiner Familie im Westen Hamburgs lebt, wurde bis zum 30. September 2025 verlängert.

Darauf haben sich die Intendant:innen der ARD auf Vorschlag des NDR-Intendanten Joachim Knuth bereits auf ihrer Sitzung am 5. und 6. April 2022 in Saarbrücken verständigt. Am vergangenen Freitag, 17. Juni, hat der NDR-Verwaltungsrat zugestimmt. Auch die Verträge der Chefredaktion von ARD-aktuell wurden um drei Jahre verlängert: Marcus Bornheim bleibt Erster Chefredakteur, Helge Fuhst Zweiter Chefredakteur und Juliane Leopold Chefredakteurin Digitales.

„Ingo Zamperoni ist ein hervorragender Moderator und Journalist“, lobt Knuth den Deutsch-Italiener. „Sein Moderationsstil ist souverän und professionell, er besticht in Interviews durch eine Mischung aus Hartnäckigkeit und Charme und kann komplexe Sachverhalte anschaulich und nachvollziehbar erklären. Das zeigt er auch in seinen Dokumentationen für die ARD.“

Zamperoni wurde in Wiesbaden geboren und studierte Amerikanistik, Jura und Geschichte in Konstanz, Berlin und Boston. Im Anschluss absolvierte er ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk. Von 2002 an arbeitete er als Reporter und Autor für die ARD-Zulieferredaktion des NDR in Hamburg. 2005 übernahm Zamperoni die Moderation aktueller Sendungen im NDR-Fernsehen, darunter das Landesprogramm „Hallo Niedersachsen“ und das Auslandsmagazin „Weltbilder“, sowie 2007 das „nachtmagazin“. 2012 wurde Ingo Zamperoni fester Vertreter für die „Tagesthemen“-Moderation, seit 2016 moderiert er die Sendung derzeit im Wechsel mit Caren Miosga und Aline Abboud. (mp)