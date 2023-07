Einbrecher soll fast 100.000 Euro erbeutet haben – in nur vier Tagen

Bei seinen Einbrüchen soll er ordentlich abgesahnt haben: Fast 100.000 Euro in Schmuck und Bargeld soll ein 32-Jähriger bei seinen Beutezügen im Hamburger Stadtgebiet ergaunert haben – und das innerhalb von nur vier Tagen. Jetzt wird dem mutmaßlichen Serieneinbrecher der Prozess gemacht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Wohnungseinbruchsdiebstahl in acht Fällen jeweils in Tateinheit mit Sachbeschädigung vor. In drei Fällen soll er jedoch mit seinem Vorhaben gescheitert sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Sieben mutmaßliche Einbrecher gefasst – die jüngsten sind erst 12!

Dennoch ist die Ausbeute, die er in gerade mal vier Tagen gemacht hat, beachtlich. Unter anderem soll er am 31. Januar dieses Jahres in das Einfamilienhaus einer Frau in der Bernadottestraße eingestiegen sein. Dazu hebelte er laut Anklage die Kellertür auf und entkam mit Schmuck im Wert von circa 28.000 Euro.

Fast 100.000 Euro in vier Tagen: Mutmaßlicher Serieneinbrecher vor Gericht

Nur drei Tage später, am 3. Februar, soll der Einbrecher wieder zugeschlagen haben. Diesmal brach er das Bürofenster eines Hauses am Grandweg in Lokstedt auf. Aus den Wohnräumen soll er Schmuck im Wert von rund 55.000 Euro sowie 100 Euro und 50 US-Dollar Bargeld gestohlen haben. Insgesamt spricht die Hamburger Staatsanwaltschaft von einer Beute von rund 99.000 Euro.

Ab Freitag muss sich der mutmaßliche Serientäter vor dem Hamburger Landgericht verantworten. (jek)