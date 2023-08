Romantischer Trip endet für Hamburger Ehepaar mit Desaster

Es sollte ein romantischer Wochenendtrip nach London werden. Er endete mit einem Desaster. Ein Ehepaar aus Hamburg erlebte dramatische Minuten, als ihr Reisebus auf dem Weg nach Hause Feuer fing.

Der pensionierte Polizeibeamte Klaus Cislak (70) und seine Frau Diane (67) waren am Freitag für ein verlängertes Wochenende in die britische Hauptstadt gereist. Buckingham Palace, Big Ben, Tower Bridge – der Reisebus brachte das Ehepaar aus Hamburg-Hausbruch und ihre Mitreisenden zuverlässig zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten in London.

Auf der Autobahn kurz hinter London begann das Drama

Am Montag morgen um 6 Uhr sollte es zurück gehen. Erst nach Dover. Dann mit der Fähre rüber nach Calais. Von dort aus in Richtung Hamburg. Doch schon kurz hinter London kam es auf der Autobahn M25 bei Reigate zu dem Unglück.

„Meine Frau und ich saßen ganz hinten im Bus“, berichtet Klaus Cislak der MOPO am Telefon. Plötzlich seien sie von einem Lkw überholt worden, dessen Fahrer halb aus dem Fenster hing und hektische Handzeichen von sich gab. „Wir drehten uns um und sahen hinter uns viel Qualm.“

Klaus Cislak (70) und seine Frau Diane (67) kurz nach der Feuer-Katastrophe. hfr Klaus Cislak (70) und seine Frau Diane (67) kurz nach der Feuer-Katastrophe.

Der Busfahrer stoppte das Fahrzeug und trieb die Passagiere an, schnell auszusteigen. „Kaum waren wir draußen, sahen wir die Flammen. Sie wurden immer größer und dichter“, so Cislak. Als ehemaliger Polizeibeamter, der viel gesehen hat in seinem Leben, sei es ihm gelungen, die Ruhe zu bewahren. Nicht allen Passagieren war das möglich.

Auf Videos ist zu sehen, wie der deutsche Reisebus komplett ausbrennt

Auf Videos ist zu sehen, wie einige von ihnen hektisch von dem brennenden Bus weglaufen. Cislak und seine Frau schafften es sogar, ihr Gepäck zu retten. Auch das gelang nicht allen. „Bei manchen sind die Koffer und die Pässe verbrannt.“

Der brennende Bus auf der Autobahn M25 kurz hinter London. hfr Der brennende Bus auf der Autobahn M25 kurz hinter London.

Zum Glück wurde niemand verletzt. Zu Fuß begaben sich die Reisenden aus Deutschland zu einer nahegelegenen Raststätte, wo sie etwa zwei Stunden auf einen Ersatzbus warteten. Währenddessen versuchte die Feuerwehr, den inzwischen lichterloh brennenden Bus zu löschen. Die Autobahn wurde vollgesperrt.

Der Reisebus wurde durch die Flammen zerstört. hfr Der Reisebus wurde durch die Flammen zerstört.

Klaus Cislak und seiner Frau sitzt der Schreck noch in den Knochen. „Ich bin ja einiges gewohnt. Aber meine Frau ist nicht mehr so für Kurzreisen zu begeistern.“