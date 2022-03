In Hamburger Polizei-Serie: Influencer gibt Schauspiel-Premiere

Instagram-Star geht unter die Schauspieler: Die ZDF-Vorabendserie „Notruf Hafenkante“ bekommt Unterstützung von Riccardo Simonetti!

Der Entertainer ist aber kein Anfänger, was TV-Produktionen angeht: Er war bereits in der „Supertalent“-Jury von RTL, moderierte den „ZDF-Fernsehgarten“, wirkte als Teilnehmer in der der ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“ mit und hat im WDR seine eigene Zeitreise-Show „Legendär!“.

Hamburg: „Notruf Hafenkante“ bekommt Unterstützung von Riccardo Simonetti

Nun erschließt Simonetti ein neues TV-Gebiet für sich. Er postete jüngst stolz mehrere Bilder von sich am „Notruf Hafenkante“-Set auf Instagram und verkündet seinen Fans: „Darf ich vorstellen – das ist Dr. Donald Rösler, der neue Arzt bei ,Notruf Hafenkante‘! Ich freue mich riesig, jetzt einen Arzt im Fernsehen zu spielen!“

Mit interessanten Einblicken hält der Entertainer auch nicht hinterm Berg und verrät, dass am Set sogar echte Notärzte und Sanitäter seien, „die mir die richtigen Handgriffe & Co. erklären“, damit er auch alles richtig mache. „Einen Charakter verkörpern zu dürfen, der so ganz anders lebt als ich, ist eine Erfahrung total außerhalb meiner Komfortzone und ich finde es super spannend, mich selbst da reinzufühlen.“

Riccardo Simonetti geht unter die Schauspieler

Ob es sich um einen einmaligen Auftritt in der Serie handelt oder ob er nun öfter über die Bildschirme der Zuschauer flimmert, geht nicht aus dem Posting hervor, aber seine Kollegen Gerit Kling, die seit 2007 in der Serie die Ärztin Dr. Jasmin Jonas verkörpert, deutet durch ihren Kommentar unter dem Posting auf eine längerfristige Zusammenarbeit hin: „Du bist ein sehr lustiger und sympathischer Kollege und ich freue mich auf die Zeit mit Dir.“

Wann genau die Folge mit Simonetti ausgestrahlt wird ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass er seine Follower darüber nicht im Dunkeln lassen wird. (mp)