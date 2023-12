In Hamburg steht eines der schlimmsten Einkaufscenter Deutschlands

Ein neues Ranking zeigt, wo die Deutschen gern auf Shoppingtour gehen – und um welche Einkaufszentren sie einen weiten Bogen machen. Hamburg hat beides zu bieten.

Ein Online-Portal hat rund 3,4 Millionen Bewertungen zu knapp 600 Einkaufszentren ausgewertet. Das Ergebnis: Hamburgs beliebtestes EKZ schrammt nur knapp an der deutschlandweiten Top Ten vorbei – nur wenige Kilometer weiter liegt dafür auch das zweitunbeliebteste Einkaufscenter Deutschlands.

Hier kaufen Hamburger gerne ein

Hamburgs beliebteste Shopping-Wunderwelt ist das Levantehaus. Bei 5130 abgegebenen Bewertungen wurden im Schnitt 4,5 Sterne vergeben – bundesweit reicht das für Platz elf.

Das Alstertal-Einkaufszentrum (4,4 Sterne) und die Kaisergalerie (4,4 Sterne) folgen im bundesweiten Ranking auf den Plätzen 33 und 58. Die Top 10 aus Hamburger Sicht komplettieren die Europa Passage (Platz 60, 4,3 Sterne), die Hamburger Meile (Platz 79, 4,3 Sterne), das Elbe Einkaufszentrum (Platz 105, 4,3 Sterne), das Hanseviertel (Platz 131, 4,3 Sterne), die Marktplatz Galerie (Platz 136, 4,3 Sterne), Galleria (Platz 170, 4,3 Sterne) und das Phoenix-Center (Platz 185, 4,2 Sterne).

Nur eines ist unbeliebter: Hamburgs schlechtestes Einkaufszentrum

Laut dem Portal Testberichte.de, das die Auswertung vorgenommen hat, gelten alle Einkaufszentren mit mehr als 4,2 Sternen als überdurchschnittlich beliebt. In Hamburg haben insgesamt 15 Häuser diese Marke geknackt.

Als wenig beliebt hat sich dagegen das Einkaufscenter Jenfeld erwiesen: Mit 3,4 Sternen bei 2235 Bewertungen belegt es Platz 591. Nur die Stadtgalerie in Velbert in Nordrhein-Westfalen ist im Ranking noch schlechter platziert.

Deutschlands beliebteste Shopping-Center liegen in Leipzig. Die Mädler-Passage setzte sich mit 4,6 Sternen bei 2848 Bewertungen knapp vor Speck’s Hof mit ebenfalls 4,6 Sternen (362 Bewertungen) durch. Im Norden lässt es sich dem Ranking zufolge im Citti-Park in Lübeck am besten einkaufen: Mit 4,5 Sternen belegt das Einkaufszentrum bundesweit Platz sieben.