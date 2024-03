In Hamburg droht Verkehrs-Chaos – Senat rät: „Bleiben Sie zu Hause!“

Starke Nerven sind ab Donnerstag bei Pendlern gefragt: Wegen Bauarbeiten an gleich drei Eisenbahnbrücken in der Innenstadt kommt es zu mehreren Vollsperrungen – zum Teil für zwei Wochen. Der Senat rät Autofahrern das Ausweichen auf Bus und Bahn, oder gleich Zuhause zu bleiben.

Das Projekt Brückensanierung am Berliner Tor war zwar bereits 2021 gestartet, die Arbeiten der Deutschen Bahn sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Wie das „Abendblatt“ berichtet, geht es konkret um die Eisenbahnbrücken Ferdinandstor und An der Alster.

Hamburg: Brückenbauarbeiten sorgen ab Donnerstag für Chaos

Ab Donnerstag, den 14. März werden beide Brücken voll gesperrt. Der Straßenverkehr wird umgeleitet. Die alten Brücken sollen ausgebaut und durch sogenannte Hilfsbrücken ersetzt werden. So kann der Unterbau der Brücken im laufenden Bahnbetrieb erneuert werden. Erst am 31. März – also gut zwei Wochen später – werden die Straßen unter den Brücken wieder freigegeben. Eine weitere, zweiwöchige Sperrungsrunde folgt im Mai, dann vom 15. bis zum 30..

Während der Sperrung soll der Straßenverkehr über die Ernst-Merck-Straße umgeleitet werden. Dazu sollen die Einbahnstraßen des Holzdamms, der Rautenbergstraße und der Alstertwiete umgekehrt werden, der Holzdamm wird außerdem auf zwei Spuren erweitert.

Der Senat rät Pendlern zu Homeoffice

Ebenfalls am Donnerstag starten Sanierungsarbeiten an der Berlinertordammbrücke, die teilweise abgebrochen und ersetzt werden muss. Auch dort ist die Durchfahrt gesperrt, von Donnerstag, 22 Uhr bis Montag, den 18. März und 5 Uhr. Die Sperrung betrifft auch die Straße Bürgerweide. Der Senat gab dazu bekannt, dass mit „deutlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen“ sei.

Darüber hinaus rät der Senat „dringend, bei Fahrten in die Innenstadt den schienengebundenen ÖPNV zu nutzen und wo möglich Homeoffice zu machen.“ (mp)