Luxus-Einkaufszentrum: Diese Kult-Marke aus Italien zieht in historisches Gebäude ein

Barocke Außenfassaden, gepflegte Innenhöfe, aneinandergereihte Luxusgeschäfte: Die „Stadthöfe“ sind ein Luxusquartier mitten in der Hamburger Innenstadt. Nun haben die Betreiber aufwendige Veränderungen geplant. So ziehen bald Luxusautos in eins der historischen Gebäude, aber auch Fahrradfahrer sollen ab kommenden Jahr nicht zu kurz kommen.

100.000 Quadratmeter Luxus: Das „Stadthöfe“-Quartier zwischen den Straßen Neuer Wall und Große Bleichen bietet mit Hotel, Gastronomie und etwa 50 Geschäften alles, was das Herz gut betuchter Kunden höher schlagen lässt. Das Görtz-Palais am Neuen Wall ist dabei das älteste Gebäude in dem „Stadthöfe“-Ensemble – und durch Neueröffnungen 2023 nun auch vollständig vermietet.

Hamburg: Ferrari zieht in die „Stadthöfe“ ein – auch Fahrradgarage geplant

So eröffnete auf der Ostfläche des Palais Mitte November das luxuriöse Kindermodengeschäft „Petite Poupette“. Auch die Gastronomie-Szene wurde im Juni durch das japanische Restaurant „Ikini Ramen“ erweitert. Das „Arda Restaurant“, spezialisiert auf türkisches BBQ und Tapas, hatte bereits im April eröffnet.

Ebenfalls frisch zum 1. Dezember in die Westfläche des Görtz-Palais gezogen: der Hamburger Sportwagen-Händler „Penske Sportwagen“. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 soll dann ein Showroom für Ferrari in den historischen Mauern des Palais entstehen.

Doch nicht nur an Autoliebhaber wird gedacht: Ebenfalls im Frühjahr kommenden Jahres planen die „Stadthöfe“ eine Fahrradgarage mit etwa 158 Stellplätzen im Untergeschoss des Palais zu bauen. Auch Ladestationen für E-Bikes und Spinde für persönliche Gegenstände soll es dann geben. Damit wollen sie der steigenden Nachfrage nach Fahrradstellplätzen nachkommen, wie die „Stadthöfe“ bekanntgeben. (mwi)