Impf-Ansturm und Wut auf Spahn: So ist die Corona-Lage in Hamburg

Hunderte Meter misst die Schlange der Menschen, die sich in der Elbphilharmonie gegen Corona impfen lassen wollen. Auch sonst sind Termine knapp. Gesundheitssenatorin Leonhard sieht keinen Grund für Hektik, während Ärzte auf Minister Spahn wütend sind. Die Corona-Lage in Hamburg.

Angesichts weiter steigender Infektionszahlen, strengeren Corona-Regeln und der Aufforderung zur Booster-Impfung ist der Andrang auf die Impfstellen in Hamburg riesig, das Angebot aber weiterhin relativ bescheiden. An der Elbphilharmonie bildete sich bei der dritten Impfaktion des Konzerthauses am Montag zwischenzeitlich eine fast ein Kilometer lange Schlange. Die Menschen standen bis zu den Landungsbrücken an, wie ein Fotograf berichtete. Nach Angaben eines Reporters vor Ort rückte die Polizei an, um Gedränge zu verhindern. Es war der dritte Aktionstag im wohl schönsten Impfzentrum der Welt – und laut Veranstaltern der erfolgreichste.

Um 13 Uhr habt ihr bis Landungsbrücken angestanden Keine Sorge, die Schlange wird langsam kleiner und endet nun U Baumwall ✨ #impfenschützt #coronaHH pic.twitter.com/ezU6VDEe13 — Elbphilharmonie (@elbphilharmonie) November 22, 2021

Das Impfangebot der Stadt wiederum ist nach Recherchen des „Hamburger Abendblatts“ bereits bis mindestens Ende April 2022 ausgebucht, was die Gesundheitsbehörde damit erklärte, dass sich das Angebot erst im Aufbau befinde und zudem beim Impfen zuerst die niedergelassenen Ärzte gefragt seien. Unterdessen forderte der Sozialverband eine allgemeine Corona-Impfpflicht und die Ärztekammer eine Rücknahme der Entscheidung der Bundesregierung, den Impfstoff von Biontech/Pfizer zugunsten von Moderna zu rationieren.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde werden derzeit die Kapazitäten an allen Impfstellen ausgeweitet: Die Praxen, in denen Beobachtern zufolge auch nur sehr schwer ein Impftermin zu bekommen ist, passten ihre Organisation an, zusätzliche Facharztpraxen stiegen mit in das Impfgeschehen ein, betriebsmedizinische Angebote würden geplant. Zudem weiteten die Kliniken Zahl und Größe ihrer Impfzentren aus und auch die städtischen Angebote nähmen zu, wodurch bald neue Termine freigeschaltet würden. „Alle, für die eine entsprechende Empfehlung vorliegt, können eine Auffrischungsimpfung erhalten – aber nicht alle auf einmal“, betonte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD). In den kommenden Tagen und Wochen kämen erhebliche Kapazitäten mit dazu. „Es besteht also kein Grund zur Hektik!“

Impf-Angebote in Hamburg bis April ausgebucht

Die Behörde wies darauf hin, dass die städtischen Impfangebote nur eine Ergänzung seien. Zunächst sollten sich die Bürgerinnen und Bürger an ihren Hausarzt wenden und – wenn das nichts bringe – sich eine Praxis aus einer Liste der Kassenärztlichen Vereinigung aussuchen. Erst wenn auch das nicht zum Erfolg führe, sollten die Menschen die städtischen Online-Angebote nutzen – was insofern eine Abkehr vom bisherigen Impfsystem darstellt, als sich zuzeiten des inzwischen geschlossenen Impfzentrums in den Messehallen jeder und jede dort online einen Impftermin buchen konnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Termin und ohne: So sieht Hamburgs Booster-Fahrplan aus

In der Ärzteschaft hält derweil die Wut über die Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Praxen nur noch eingeschränkt mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer zu beliefern, weiter an. „In einer Zeit, in der meine Kolleginnen und Kollegen alle Anstrengungen unternehmen, um die Menschen vom Sinn und Nutzen einer Impfung zu überzeugen, sind Manöver solcher Art völlig kontraproduktiv“, sagte Hamburgs Ärztekammerpräsident Pedram Emami und forderte eine umgehende Rücknahme der Verfügung.

Biontech: Begrenzte Bestellmengen

Spahns Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt. Dafür soll das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommen. Zur Begründung wurde auch darauf verwiesen, dass andernfalls ab Mitte des ersten Quartals 2022 eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen drohten. Aktuell mache der Impfstoff von Biontech über 90 Prozent der Bestellungen aus.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Unterdessen mehrten sich die Stimmen für eine allgemeine Impfpflicht. Nachdem sich mehrere Länder-Regierungschefs, darunter auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), offen für einen Impfpflicht gezeigt hatten, forderte auch der Hamburger Landesverband des Sozialverbands Deutschland eine solche Regelung.

Lesen Sie auch: So entwickeln sich die Zahlen im Norden

„Wir müssen das Herumgeeiere beenden und eine für alle nachvollziehbare Lösung finden: Impfpflicht für alle“, sagte der Landesvorsitzende Klaus Wicher. Eine Impfpflicht nur für besondere Berufsgruppen reiche nicht aus. „Das Virus fragt nicht nach dem Job.“ Es sei Bürgerpflicht, „das Irrlichtern bei der Impfung zu beenden“. (dpa/se)