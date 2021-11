Mehr als zehn Prozent! In Hamburg sind die Immobilien-Preise innerhalb von nur sechs Monaten rasant gestiegen. Das ergibt eine Auswertung des Vermittlers für Baufinanzierungen „Baufi24“, der Preise von Eigentumswohnungen und Häusern im ersten und dritten Quartal dieses Jahres verglichen hat. Der Preisanstieg in unserer Hansestadt liegt dabei höher als der in anderen deutschen Metropolen.

Im Schnitt sind die Preise in Städten innerhalb von nur einem halben Jahr um 7,01 Prozent gestiegen. In den sieben größten Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln, München, Stuttgart und Hamburg zahlte man bei Eigentumswohnungen im Oktober im Schnitt 6062,49 Euro pro Quadratmeter.

Immobilienpreise in Hamburg: Stärkerer Preisanstieg als in München oder Frankfurt

Am teuersten ist es nach wie vor in München mit mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter. Nach Frankfurt am Main mit mehr als 6600 Euro folgt Hamburg schon auf Platz drei. Hier zahlte man bei Eigentumswohnungen im Schnitt 6162,22 Euro pro Quadratmeter – und damit 10,64 Prozent mehr als noch im ersten Quartal 2021. Auch der Preis bei Häusern ist um 10,44 Prozent nach oben geklettert. In München stiegen die Preise dagegen um 6,37 Prozent, in Frankfurt am Main um 5,68 Prozent.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

„Nach wie vor wird in Hamburg zu wenig Wohnraum fertiggestellt“, so Tomas Peeters, CEO der Baufi24-Gruppe zur MOPO. „In Kombination mit geringem Bestandsangebot und massiven Zuzügen in das Ballungsgebiet Hamburg führt das zwangsläufig auch zu steigenden Preisen.“ Nur durch die Fertigstellung neuen Wohnraums könnten die derzeitigen Kaufpreise stabilisiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mieten und Kaufen in Hamburg: So viel Wohnung gibt es fürs Geld

Ostdeutsche Städte können diesen rasanten Anstieg übrigens noch toppen: In Zwickau haben Eigentumswohnungspreise um 17,9 Prozent zugelegt, Cottbus und Rostock liegen mit einem Plus von 17,05 Prozent nur knapp dahinter. (ncd)