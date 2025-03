Belästigungen, Pöbeleien, aggressives Auftreten: Doruntina Bajraktaraj (31) erlebt so etwas nach eigenen Aussagen ständig auf ihren täglichen Fahrten mit S- und U-Bahn zu ihrem Arbeitsplatz in Harburg. Nach dem jüngsten Vorfall hat die Sozialpädagogin eine Online-Petition gestartet: „Frauenwagons in U- und S-Bahnen“. Der Vorstoß ruft ein geteiltes Echo hervor, auch unter Frauen.