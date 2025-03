Streit um E-Zigarette: Mann in Hamburger S-Bahn blutig geschlagen

In einer S-Bahnlinie in Richtung Neugraben ist es in der Nacht zu Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Die Bundespolizei schritt ein. Einer der Kontrahenten wurde verletzt.

Laut Bundespolizei soll sich der Vorfall gegen 0.25 Uhr in der S3 zwischen den Stationen Harburg und Neugraben zugetragen haben. Ein Fahrgast (20) soll im Zug eine E-Zigarette geraucht haben. Ein weiterer Passagier (36) habe ihn daraufhin aufgefordert, dies zu unterlassen.

Opfer hat Platzwunden an Ober- und Unterlippe

Daraufhin soll der 20-Jährige sofort aggressiv geworden sein und dem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beim Ausstieg in Neugraben wurden Sicherheitsmitarbeiter auf die Auseinandersetzung aufmerksam und riefen die Bundespolizei. Der Tatverdächtige, der betrunken war, kam auf die Wache. Das Opfer erlitt Platzwunden an der Ober- und Unterlippe. In die Klinik wurde er jedoch nicht gebracht.