Immer mehr Hunde in Hamburg: Das sind die beliebtesten Rassen

Der Trend ist ungebrochen: Seit der Corona-Zeit nimmt die Zahl der Hunde in Hamburg stetig zu. Aktuell sind im Hunderegister 111.301 Vierbeiner gemeldet. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es nur gut halb so viele. Knapp 5,5 Millionen Euro an Hundesteuer hat die Stadt im Jahr 2023 eingenommen. Doch welche Hunderassen leben bei den 63.241 Hamburgern, die offiziell als Halter registriert sind?

Es gibt unzählige Hunderassen von ganz klein bis ganz groß. Und viele der Namen im Hunderegister haben viele Hamburger wohl noch nie gehört. Oder kennen Sie etwa Toller, Strobel und Tervueren? Oder Stabyhoun, Sloughi und Xoloitzquintle? Von diesen seltenen Rassen gibt es in Hamburg nicht viele Exemplare, aber einige durchaus. Am häufigsten kommt natürlich der Mischling vor.

Allerdings machen Mischlinge der zuständigen Behörde für Verbraucherschutz mit 15.313 Hunden nicht einmal 20 Prozent der Hunde in Hamburg aus. Die große Mehrheit der Menschen bevorzugt trotz der hohen Preise beim Züchter eindeutig Rassehunde – was auch die Tierheime zu spüren bekommen. Auch bei den importieren Hunden, die aus Kofferräumen heraus verkauft werden, handelt es sich ausschließlich um Rassehunde.

Und viele von ihnen sind leider viel zu stark überzüchtet, wie Französische Bulldoggen und Möpse, und leiden teils an Atemnot durch weggezüchtete Schnauzen, an Augenproblemen durch Glubschaugen. Andere Rassen fallen durch Gelenk- und Skeletterkrankungen auf. Tierschützer raten davon ab, solche Rassen zu kaufen.

Jeder fünfte Hund in Hamburg ist ein Mischling

Mit der stattlichen Zahl von 27.225 Hunden leben die meisten in Wandsbek, Hamburgs größtem Bezirk. Gefolgt von 17.437 Hunden im Bezirk Nord, 15.200 in Altona, 13.682 in Eimsbüttel, 13.000 in Mitte, 8336 in Bergedorf und 8100 in Harburg.

Auf der Beliebtheitsskala ganz oben seit vielen Jahren ist nach wie vor der Labrador und er wird wohl auch auf viele weitere Jahre nicht vom Thron gestoßen. Fast 10.500 Labbies leben in Hamburg, mehr als doppelt so viele Tiere wie von jeder anderen beliebten Rasse.

Beliebtester Hund in Hamburg ist der Labrador

Gefolgt wird der ausgeglichene ruhige Genosse mit großem Abstand vom quirligen Jack Russel Terrier mit insgesamt 4248 Tieren in der Stadt. Und danach kommt schon der Golden Retriever, der beliebte Familienhund, mit 4044 Exemplaren.

Die kleineren Hunde werden angeführt von der französischen Bulldogge mit 3773 Hunden, dann folgt der Chihuahua mit 3559 Tieren und erstaunlicherweise gibt es auch immer noch 2950 Dackel. Kaum zu glauben, war er doch einmal viel beliebter. Danach folgen der Australien Shepherd (2322), der Yorkshire Terrier (2313), Border Collie (1962) und an zehnter Stelle der Mops (1601).

Liste der 10 häufigsten Hamburger Rassehunde:

Labrador: 10.498

Jack Russel Terrier: 4248

Golden Retriever: 4044

Französische Bulldogge: 3773

Chihuahua: 3559

Dackel: 2950

Australian Shepherd: 2322

Yorkshire Terrier: 2313

Border Collie: 1962

Mops: 1601