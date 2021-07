Ganze Flugzeuge in Quarantäne und Reiserückkehrer, die aus dem Strandurlaub Corona nach Hamburg mitbringen: Während die Infektionszahlen derzeit in der Stadt noch relativ gering sind, kommen immer mehr infizierte Urlauber zurück. Die Politik ist alarmiert.

In der vergangenen Woche waren allein 22 Corona-Fälle auf Reiserückkehrer aus Spanien zurückzuführen. Insgesamt brachten 37 Menschen das Virus aus dem Ausland mit. „Die Anzahl der Personen, die sich die Infektion im Ausland zugezogen haben, ist erwartungsgemäß erheblich angestiegen“, heißt dazu aus der Sozialbehörde. Das Infektionsgeschehen werde durch die Urlaubsreisen deutlich vorangetrieben.

Reiserückkehrer bringen Corona nach Hamburg

In Behördenkreisen war man bereits zu Beginn der Ferien davon ausgegangen, dass die Zahlen wegen der Sommerurlauber wieder steigen würden. Denn dass Reisemobilität und und steigende Zahlen zusammenhängen, ist kein neues Phänomen – die erste Corona-Welle in Deutschland 2020, vor allem im Norden, wird unter anderem auf Skiurlauber zurückgeführt, die damals das Virus zum Beispiel aus Ischgl einschleppten.

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) macht derzeit Reiserückkehrer für etwa ein Drittel der Corona-Fälle in Hamburg verantwortlich. „Wir haben mehrfach in letzter Zeit ganze Flugzeuge aus Spanien unter Quarantäne stellen müssen, weil dort fünf bis sechs Infizierte entdeckt wurden, die nicht miteinander in Verbindung standen.“ (fkm/abu)