Hamburgs Zweite Bürgermeisterin misst sich im „Fisch-Tennis“ – geht aber leer aus

Wo früher Güterzüge ankamen, feierte am Samstagabend reichlich Prominenz den Hamburger Sommer. Etwa 350 Gäste trafen sich beim jährlichen „Gute Leude Sommerfest“ in der Gleishalle Oberhafen, einer Veranstaltung der gleichnamigen Hamburger PR-Agentur.

Sommer, Drinks und der Kiezchor der Hansemädchen: Am Samstagabend trafen sich Hamburger Prominente aus Kultur, Sport und Gesellschaft, um zusammen zu feiern und sich in einem spielerischen Wettkampf zu messen – natürlich für einen guten Zweck.

Hamburg: Promis feiern beim „Gute Leude Sommerfest“

„Fisch-Tennis“ heißt die noch junge Sportart, in der sich unter anderem Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) wie auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) versuchten. Es ist wie Tischtennis, nur dass die Kontrahenten an einem Tisch in Fischform gegeneinander spielen.

Doch der neue „Fischtennis“-Champion wurde keiner von ihnen. Moderator Holger Speckhahn triumphierte gegen alle anderen Spieler und gewann als Trophäe einen singenden Fisch. Und ein Preisgeld in Höhe von 1111 Euro, das er für einen guten Zweck spendete.

DJ MAD von den Beginnern sorgte für Partystimmung.

Zu den Gästen gehörten neben dem neuen „Fischtennis“-Champion auch die Box-Weltmeisterin Dilar Kisikyol, die Schauspielerinnen Andrea Lüdke und Katharina Pütter, der Fußballspieler und -trainer André Trulsen oder auch Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. DJ Mad sorgte für die Musik. (mp)