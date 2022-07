Sommer-Feeling oder kühle Brise? So wird das Wetter im Norden

Freibad, Sonnenschirm, Eis am Stiel: So stellen sich wohl die meisten Menschen entspannte Sommerferien vor. In den vergangenen Tagen war es schon recht warm, aber am Wochenende ändert sich das Wetter. Nächste Woche sollten Sie dann aber wieder die Sonnencreme griffbereit haben.

Diese Woche war es zeitweise richtig schön warm – genau passend für viele Hamburgerinnen und Hamburger, die die Sommerferien in der Hansestadt verbringen. Die warmen Temperaturen verabschieden sich jedoch am Wochenende kurzzeitig.

Wetter in Hamburg: Am Wochenende kühl, dann Sommer-Feeling pur

Am Freitag ist es im Norden wechselnd bewölkt und an den Küsten sind auch Schauer bei 17 bis 19 Grad möglich. Am Samstag werden auch in Hamburg vereinzelte Schauer erwartet, diese nehmen dann aber am Nachmittag ab. Die Höchsttemperaturen betragen am Samstag 20 Grad. An Nord- und Ostseeküste kommt es zu teils stärkeren Böen. Am Sonntag wird es voraussichtlich trocken bleiben, an der Küste kann es frischen Wind geben. Die Temperaturen bewegen sich erneut bei um die 20 Grad.

In der kommenden Woche wird es dann aber wieder richtig sommerlich: Die Temperaturen klettern am Montag in Hamburg auf 27 Grad. Die Höchsttemperaturen werden dann am Mittwoch mit bis zu 31 Grad erreicht. An den Küsten wird es nicht so heiß, in Schleswig-Holstein werden am Dienstag bis zu 26 Grad erwartet und am Mittwoch bis zu 28 Grad. (elu)