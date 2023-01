Hurra, endlich Sommerferien! Seit Donnerstag haben Hamburgs Schüler:innen sechs Wochen frei. Viele Familien bleiben in Hamburg, zumindest für einige Zeit. Doch wie verhindern Eltern einen Lagerkoller der Kids? Mit einem vielfältigen Programm. Und das ist in Hamburg natürlich locker möglich. Mit diesem prallgefüllten Ausflugtipp-Paket der MOPO wird Ihnen und Ihren Kindern garantiert an keinem einzigen Tag langweilig. Das Beste: Viele Tipps kosten keinen Eintritt!

Hamburg: Kostenlose Ausflugstipps für die Sommerferien

Wilhelmsburger Inselpark: Super zum Spazieren und Sonnen. Jeden Sonntag ab 14 Uhr gibt es „Parksport“ mit Spielgeräteausleihe und Spieletipps von „ParkSportPiloten“; Am Inselpark, 21109 Hamburg

Im Inselpark können Sie nicht nur Spazieren und Boot fahren, sondern auch sportlich aktiv werden.



Kinderstadt Hamburg: Hier können 7- bis 15-Jährige vom 11. bis zum 22. Juli eine eigene Stadt entwerfen und bauen, Berufen nachgehen, Politik machen und Theater spielen; am Lohsepark (HafenCity); inklusive Verpflegung.

Kindertheater: Findet regelmäßig statt, z.B. am 10. Juli von 10.30 bis 11.15 Uhr: „Niklas, der lustige Zauberer“; Große Wallanlagen in Planten un Blomen.

Mal wieder schaukeln: Zum Beispiel auf der Riesen-Schaukel am Lohsepark, im Baakenpark (HafenCity) oder mit Wasserblick nahe der Alsterperle.

Uhlenhorst: Schaukeln mit Alsterblick.

Fahrradaktionstag: Am 10. Juli wird zwischen 13-18 Uhr auf der Rollschuhbahn in Planten un Blomen ein Fahrradparcours zum Üben aufgebaut. Dazu gibt es Informationen von der Verkehrswacht Hamburg e.V.

Sonderausstellung „Per Faltboot durch die Lüneburger Heide“: Die neue Sonderausstellung widmet sich der Zeit, in der Faltbootfahren auf den Heideflüssen ein beliebtes Freizeitvergnügen war. Öffnungszeiten: Di-Fr 10-16.30 Uhr, Wochenende und Feiertage 10-18 Uhr; Freilichtmuseum Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten.

Töpferkurs für Groß und Klein: Zum Beispiel am 13. Juli von 15-18 Uhr; fachliche Anleitung beim Töpfern und gestalten; Töpferstube Große Wallanlagen in Planten un Blomen.

Haben Sie schon den Hamburger Ferienpass? Damit bekommen Sie und Ihre Kinder vergünstigten oder kostenlosen Zugang zu mehr als 500 Kursangeboten aus den Bereichen Sport, Musik, Umwelt, Abenteuer u.v.m. Der Pass liegt bei „Budni“, in Schulen und zahlreichen öffentlichen Orten aus und kann online heruntergeladen werden.

Sommerferien: Mal wieder raus ins Grüne mit den Kindern

Wildpark Schwarze Berge: Mit über 1000 Tieren aus 100 Arten, Fütterungen, Esel- und Alpaka-Touren und Seilklettern; Am Wildpark 1 21224 Rosengarten; Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Kinder 10 Euro.

Wildschweine gibt's im Wildpark Schwarze Berge zu sehen.

Planten un Blomen: Ein Bummel durch Hamburgs schönsten Park mit Schaugärten, Pflanzen und Wasserspielen lohnt sich eigentlich immer. An Sonn- und Feiertagen um 14 Uhr auch mit Musikbegleitung.

Wasserspiele sind eins der Highlights in Planten un Blomen.

Stadtpark (Winterhude): Ein vielfältiger Park mit Spiel- und Sportangeboten, Beachvolleyballfeldern, einem Cafe, und Grillwiesen im Schatten der Bäume. Kennt eigentlich jeder Hamburger. Im Sommer gibt es hier viel zu entdecken.

Der Stadtpark in Winterhude ist ein tolles Ausflugsziel für warme Sommertage.

Lamawandern in der Lüneburger Heide: Eignet sich am besten für mehrere Familien – die Wanderungen starten für Gruppen ab 5 Personen; Gärtnerweg 8 21385 Amelinghausen; Preis: Erwachsene 30 Euro, Kinder 15 Euro für zwei Stunden.

Wildgehege Klövensteen: Hier im Hamburger Westen können Kinder und Eltern die vielfältigsten Tiere bestaunen – von Hirschen über Frettchen bis hin zu Pfauen; Sandmoorweg 160.

Im Wildgehege Klövensteen kommen Sie den wilden Tieren ganz nah – und das kostenlos.

Barfußpark Lüneburger Heide: Barfuß über Gras und Glas laufen, im Salzineum durchatmen, einen Tag für alle Sinne erleben; Ahornweg 9 21272 Egestorf; Eintritt: Erwachsene 7,50 Euro, Kinder 5,50 Euro, Familienkarte ab 21 Euro.

Im Barfußpark Egersdorf lernt man seine Sinne kennen.

Gut Karlshöhe: Ein Umweltzentrum und ein kostenloser „EntdeckerRundweg“ klären über die Bedeutung der Natur auf. Es gibt Schafe, Hühner, einen Bauerngarten, und die Erlebnisausstellung „jahreszeitHAMBURG“. Eintritt: 6 bzw. 3,50 Euro; Karlshöhe 60d.

Himmelmoor Quickborn: Noch 2018 wurde in dem Hochmoor Torf abgebaut. Jetzt erobert sich die Natur das Gebiet zurück. Nur noch die Torfbahn erinnert an vergangene Zeiten; Himmelmoorchaussee 63, 25451 Quickborn; Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro.

Das Himmelmoor in Quickborn: Herrliche Ruhe und Natur.

Hamburg: Abkühlung an heißen Sommertagen

Planschbecken im Stadtpark: Während die Kinder baden oder auf dem großen Spielplatz toben, sonnen sich die Eltern am Strand. Gut zu erreichen von der S-Bahnstation Alte Wöhr und der U-Bahnstation Borgweg.

Großensee: Schöner Naturbadesee unweit von Hamburg mit kleinem Kiosk; Seestraße 1A, 22946 Großensee; Eintritt Freibad: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro.

Das Freibad am Südstrand Großensee bei Sonnenuntergang

Möllner Badeseen: Vier der sechs Möllner Seen laden zum Baden ein – zum Beispiel im kostenlosen Luisenbad mit Kiosk und Spielplatz. Von Hamburg gut mit der Regionalbahn zu erreichen. Am Schulsee, 23879 Mölln.

In Mölln gibt es gleich sechs Seen.

Naturbad Kiwittsmoor: Hier warten Badespaß, Minigolf, ein Sprungbrett, Liegewiesen, Imbiss und ein Grillplatz; Hohe Liedt 9, 22417 Hamburg; Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 2 Euro.

Strandbad Farmsen: Mit 200 Metern hat der Sandstrand eine beachtliche Länge. Es gibt eine Wasserrutsche, ein Hüpfkissen und einen Spielplatz für die Kids; Neusurenland 67, 22159 Hamburg; Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro.

Wasserski: Am Stadtparksee in Norderstedt mit Bistro und Abenteuergolfanlage; Schöne Aussicht 4-6, 22844 Norderstedt; Preise: Ab 19 Euro die Stunde.