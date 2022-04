„Es wollen jetzt alle unterwegs sein“: Viele Staus vor Ostern im Norden

Reger Feiertagsverkehr nach Norden hat am Karfreitag zu mehreren Staus auf der Autobahn 7 zwischen Hannover und Hamburg geführt. Vor allem auf der Strecke ab dem Walsroder Dreieck durch die Lüneburger Heide mussten Autofahrer Geduld mitbringen.

„Es wollen jetzt alle unterwegs sein“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Bad Fallingbostel. Es habe nur einen kleinen Unfall mit kurzzeitiger Sperrung des linken Fahrstreifens gegeben. Die anderen Staus seien auf das hohe Verkehrsaufkommen zurückzuführen. Einen weiteren langen Stau gab es auf der A1 Richtung Norden zwischen Bramsche und Holdorf.

Der ADAC hatte zuvor bereits vor vollen Autobahnen gewarnt. Wer über Ostern innerhalb von Deutschland verreisen möchte, sollte eventuell etwas mehr Zeit im Auto einplanen.

Oster-Reisen: An diesen Tagen wird viel gefahren

Außerdem warnt der ADAC vor dem Verkehr am Ostermontag, wenn das verlängerte Wochenende und auch die Ferien in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein enden. Am entspanntesten soll der Verkehr am Ostersonntag sein.

Folgende Strecken dürften besonders von Staus betroffen sein:

Großraum Hamburg

A1 Bremen – Hamburg

A2 Hannover – Braunschweig

A7 Hannover – Flensburg und Würzburg

A24 Hamburg – Berlin

Hinzu kommt in Schleswig-Holstein eine Autobahnsperrung, auf der Strecke A210 Rendsburg – Kiel in beiden Richtungen zwischen Kreuz Rendsburg und Bredenbek von Sonntag, 10. April, 9 Uhr, bis Ende Juni 2022. Umleitungen sind ausgeschildert.