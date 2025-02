Fünf Liter Blut verloren: Drama um Carlo von Tiedemann – Krankenhaus

Hamburgs NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann (81), auch bekannt als „Carlo unkaputtbar”, liegt mit Magenblutungen in einer Klinik. Es ist nicht das erste Mal, dass er gesundheitlich angeschlagen ist.

„Ich liege jetzt seit 14 Tagen im Albertinen Krankenhaus mit Magenblutungen”, sagte Carlo von Tiedemann der MOPO am Telefon. Der Moderator, der vielen noch als Gastgeber der unvergessenen „Aktuellen Schaubude“ bekannt ist, war zuvor bereits seit einigen Wochen nicht mehr im Radio zu hören gewesen.

Carlo von Tiedemann soll fünf Liter Blut verloren haben

Wie die „Bild”-Zeitung als erstes berichtete, soll Carlo von Tiedemann durch seine Magenblutungen über einen längeren Zeitraum hinweg insgesamt fünf LiterBlut verloren haben und ist damit nur knapp dem Tod entkommen. Bisher sei unklar, was diese Blutungen ausgelöst hat. „Ist man sich unter den Ärzten nicht einig”, sagte von Tiedemann der MOPO.

Er gibt sich aber kämpferisch und will bald wieder vor dem Mikro sitzen. Seit 53 Jahren ist der Kult-Moderator des NDR bereits für den Sender tätig. Mehr als 1000 Mal hatte er das Unterhaltungsmagazin „Aktuelle Schaubude” moderiert, zuletzt moderierte er samstags die Radio-Sendung „Carlo kennt sie alle”.

Von Tiedemann leidet unter einer seltenen Herzkrankheit

In den vergangenen Jahren machten Carlo von Tiedemann zunehmend gesundheitliche Probleme zu schaffen: Er ist an der seltenen Herzkrankheit Amyloidose erkrankt, die die Blutversorgung im Körper beeinträchtigt. Er war deswegen bereits vor zehn Monaten im Krankenhaus, wo er ebenfalls in Lebensgefahr schwebte. 2023 feierte er groß seinen 80. Geburtstag.