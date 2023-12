Wie es jetzt mit diesem Hamburger Architektur-Juwel weitergeht

Dieses Bürohaus ist vielen Hamburgern bekannt: Das Vattenfall-Gebäude in der City Nord steht mit seiner auffälligen Glasfassade unter Denkmalschutz. Allerdings ist die Architektur-Ikone des dänischen Star-Architekten Arne Jacobsen schon etwas in die Jahre gekommen. Jetzt gibt der Bezirk das Go für eine Sanierung.

Das Bezirksamt Nord habe die Baugenehmigung erteilt. Das erklärte der Projektentwickler Matrix. Das Gebäude des bekannten dänischen Designers am Überseering, das ursprünglich für die Hamburger Energiewerke (HEW) gebaut und später von Vattenfall genutzt wurde, stammt aus den späten 60er Jahren. Seit 2012 steht es unter Denkmalschutz – samt Innenausstattung, Möbeln und Farbkonzept.

Hamburg: 250 Millionen Euro für Sanierung

Der Charakter des Gebäudes soll der Mitteilung des Projektentwicklers nach erhalten bleiben, aber an neuere Ansprüche der Arbeitswelt angepasst und klimafreundlicher werden. Die Etagen werden bis auf den Rohbau weitgehend erneuert. Auch die prägnante Glasfassade aus 13.000 Elementen soll ausgetauscht werden – mit Glas, das zwar genauso aussieht, aber energieeffizienter ist.

„Die Fassade ist unglaublich schön, und wir werden sie genauso wiederherstellen“, verspricht Martin Schaer von Matrix. Arne Jacobsen habe das Gebäude zudem sehr weitblickend geplant. Nach der Sanierung sollen unterschiedliche Flächenkonstellationen über Gebäudeteile über einzelne Etagen bis hin zu Einzelflächen anzumieten sein. Auch der Denkmalschutz ist an Bord: „Wir freuen uns auf die Wiederbelebung dieses bedeutenden architektonischen Juwels“, so die Leiterin Anna Joss.

250 Millionen Euro sollen in die denkmalgerechte Sanierung fließen. Die Arbeiten sollen Mitte 2024 starten – dann zieht der derzeitige Nutzer Vattenfall planmäßig in die HafenCity um. (ncd)