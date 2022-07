Wahnsinns-Leistungen: Die schönsten Bilder vom Hamburg-Triathlon

Was ein Event! Über zwei Tage wurde beim Hamburg Triathlon geschwommen, geradelt und gerannt. Dabei ging es entlang der Binnenalster, Jungfernstieg, Reeperbahn und zum Rathausmarkt. Das sind die schönsten Bilder der sportlichen Teilnehmer.

Schon am Samstag wurde ordentlich geschwitzt, bei der Sprintdistanz von 0,5 Kilometer schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und fünf Kilometer laufen, was auch als Staffel im Team zurückgelegt werden konnte. Am Sonntag war dann die olympische Distanz, ebenfalls auch als Staffel, mit 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer rennen dran.

Das sind die Held:innen vom Hamburg Triathlon

Von den rund 10.000 Teilnehmenden waren etwa rund 40 Prozent das erste Mal dabei, dennoch wurden massenweise Bestzeiten erzielt. Von den Amateuren kamen am Samstag über die Sprintdistanz Paul Wiesner aus Deutschland, Dmytro Maliar aus der Ukraine und Dejan Popovic aus Deutschland als erstes ins Ziel. Schnellste Frauen waren Nadine Klive, Lisa Femerling und Karoline Degenhardt aus Deutschland.

Das könnte Sie auch interessieren: Sommerferien – So wird Ihnen auch bei Regenwetter nicht langweilig

Über die olympische Distanz holten sich Tim Wedemeyer und Benjamin Franke aus Deutschland und Mario A. Salvador Sutton aus Argentinien die Bestzeiten. Die schnellsten Frauen über die lange Strecke waren Marie Hilscher, Julia Jablonowski und Hella Haak aus Deutschland.

Dass es dabei jedoch nicht nur um die schnellste Zeit, sondern auch um reichlich Spaß ging, zeigen die Bilder des diesjährigen Hamburg Triathlons.