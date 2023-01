Die Sommerferien in Hamburg haben begonnen und nicht jede Familie möchte in den Urlaub fahren. Daher hat die MOPO einige Ausflugstipps für Hamburg zusammengestellt – bei den einen kommen auch die Eltern auf ihre Kosten, während andere sich super für verregnete Tage eignen. Außerdem in der Übersicht: Ziele für das 9-Euro-Ticket.