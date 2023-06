Ideen gesucht! Wie wird dieser Weg zur Flaniermeile?

Und, wie oft flanieren Sie so von der Binnenalster in die HafenCity? Die sogenannte Domachse entlang der Brandstwiete würde sich eigentlich dafür anbieten – doch gerade für Fußgänger lädt der Weg an der mehrspurigen Hauptstraße und über die Willy-Brandt-Straße nun wahrlich nicht zum Schlendern ein. Darum sind jetzt die Hamburger gefragt.

Ein attraktiver Fuß- und Radweg von der Altstadt bis ins neue Überseequartier in der HafenCity und gleichzeitig ein Ort, an dem man sich gern aufhält – das sind die Ziele der Stadt für die sogenannte Domachse, die von der Binnenalster über den Domplatz und die Brandstwiete bis hin zum St. Annenplatz führt. Denn derzeit wirkt der nur rund ein Kilometer lange Weg für viele zu lang: Viel Verkehr, wenig Grünes, dazu mehrere Kreuzungen, bis man endlich in der HafenCity ankommt.

Von der Altstadt zur HafenCity: Hamburger können Ideen einreichen

„Auch wenn der Weg zwischen Binnenalster und Magellan-Terrassen eigentlich überschaubar lang ist, nimmt man das in der Realität ganz anders wahr”, sagt Oberbaudirektor Franz-Josef Höing. „Das muss sich ändern und dafür braucht es starke Ideen, die über eine reine Gestaltung deutlich hinausgehen müssen.”

Die Bürger können mitentscheiden, wie die neue Domachse soll. Patrick Sun Die Bürger können mitentscheiden, wie die neue Domachse soll.

Nach den Sommerferien sollen nun fünf Planungsteams aus Landschaftsarchitektur, Stadtplanung und Architektur innerhalb sechs Wochen erste Konzepte entwickeln, um den Bereich aufzuwerten. Vorher sind Hamburger eingeladen, auf einer Online-Karte eigene Ideen oder Kritik einzutragen, die dann mit einfließen sollen.

Das könnte Sie auch interessieren: Markthalle statt Verlagshaus: Das wird aus Gruner+Jahr am Baumwall

Nur wenn Hamburger aktiv in die Planung einbezogen werden, könne eine Verbindung geschaffen werden, „die den Bedürfnissen der Menschen vor Ort entspricht”, so Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD). Wer sich beteiligen möchte, kann das während der nächsten vier Wochen hier tun. (ncd)