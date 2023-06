Es ist ein Multi-Millionen-Projekt, das am Baumwall geplant ist: Wo sich einst der Verlag Gruner + Jahr ein Denkmal an der Elbe gesetzt hat, sollen eine riesige Markthalle, Restaurants, Büros und Wohnungen entstehen. Der Immobilienentwickler hat der MOPO die Planungen für das Quartier „Hamburg Decks“ vorgestellt.

Es ist ein Multi-Millionen-Projekt, das am Baumwall geplant ist: Wo sich einst der Verlag Gruner + Jahr ein Denkmal an der Elbe gesetzt hat, sollen eine riesige Markthalle, Restaurants, Büros und Wohnungen entstehen. Der Immobilienentwickler hat der MOPO die Planungen für das Quartier „Hamburg Decks“ vorgestellt.

Graue Außenwände, Bullaugen, Reling: Ein Gebäude kann kaum maritimer aussehen, als die Gruner + Jahr-Zentrale am Baumwall. Nachdem sich RTL den Traditionsverlag unter den Nagel gerissen hat, hängen große Werbeposter von dem Sender vor der Fassade.

G+J zieht vom Baumwall-Gelände: Tishman Speyer mit Mega-Plänen

Gruner + Jahr (G+J) zieht schrittweise in ein Bürohaus an der Koreastraße in der HafenCity um. Der Projektentwickler Tishman Speyer hat das Gelände am Baumwall im Jahr 2021 gekauft – und hat jetzt große Pläne.

Florian Reiff, Deutschland-Chef von Tishman Speyer, hat der MOPO diese vorgestellt. „Ich bin schon vor Jahren um das Gebäude herumgelaufen und habe gedacht, dass es spannend wäre, das Areal für die Öffentlichkeit zu öffnen. Bislang wirkte das wie eine Trutzburg. Es gab immer wieder Gespräche und Versuche, das Gebäude zu übernehmen, bis es dann Anfang 2021 endlich geklappt hat“, erzählt er.

Florian Reiff ist Deutschland-Chef vom Immobilien-Entwickler Tishman Speyer.

Reiff zeigt sich begeistert: „Das Areal ist eine Perle, ein Stück Stadt.“ Der Projektentwickler hat kräftig in die Hamburger City investiert: Neben dem Gruner + Jahr-Areal befindet sich seit 2022 auch das ehemalige Kaufhof-Gebäude an der Mönckebergstraße in seinem Premium-Portfolio.

Gruner+Jahr-Zentrale: Das sind die Millionen-Pläne für die „Hamburg Decks“

Die „Hamburg Decks“ werden aus mehreren Gebäuden bestehen. In dem Verlagshaus (rund 55.000 Quadratmeter) soll im Erdgeschoss eine große Markthalle entstehen – Vorbild hierfür ist der Chelsea Market in New York. Auf 6000 Quadratmetern sollen vor allem lokale Anbieter gleichzeitig produzieren und verkaufen.

Als Beispiel nennt Reiff eine Bäckerei, die in der Markthalle das Brot backt und dort auch verkauft. Auch Brauereien hätten schon Interesse bekundet. In dem Rest des ehemaligen Verlagsgebäudes sollen Büros unterkommen. Für die Mitarbeiter wird es Dachterrassen geben.

Kontorgebäude auf G+J-Gelände: Büros schon im kommenden Jahr

Das Kontorgebäude „Getreideheberhaus“ steht schon leer und wird seit sechs Monaten entkernt. Im kommenden Jahr sollen dann hier Büros einziehen.

Zudem entstehen zwei ganz neue Gebäude auf den ehemaligen Parkplatzflächen: In einem Wohnhaus soll es auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern 112 Wohnungen geben – 30 Prozent davon gefördert. Das ist laut Reiff mit der Stadt vertraglich vereinbart worden. Einige Appartments hätten einen tollen Blick auf die Elbe, schwärmt Reiff.

Ein Wohngebäude und ein Bürogebäude werden neu auf dem G+J-Areal gebaut. Zwischen den beiden Häusern soll es eine lebendige Gasse geben.

Das andere Gebäude ist für Büros vorgesehen. „Wegen der Größe, des Standorts und des Nachhaltigkeitsgedanken haben wir schon erste Interessenten, obwohl wir ja derzeit noch im Baugenehmigungsverfahren stecken. Viele der Interessenten haben einen Hafenbezug“, so Reiff.

„Hamburg Decks“ : Möglichst nachhaltige Gestaltung

Das ganze Areal soll möglichst nachhaltig gestaltet werden, unter anderem mit Photovoltaikanlagen. „Da wollen wir der Vorreiter für nachhaltiges Bauen sein“, sagt Reiff. Zudem werde an einem Mobilitätskonzept gearbeitet: „So sollen zum Beispiel die Produzenten in der Markthalle mit Elektro-Fahrrädern dann die Ware in die Innenstadt liefern können“, erzählt Reiff, der seit rund 25 Jahren bei Tishman Speyer arbeitet. 1700 Fahrradparkplätze sind auf dem Gelände geplant.

Es ist ein Riesen-Projekt, das am Baumwall entsteht – zu den Kosten will Florian Reiff nicht all zu viel sagen: „Wir werden in einem dreistelligen Millionenbereich investieren“, sagt er nur. Alleine ist das US-Unternehmen damit nicht. Reiff: „In die ,Hamburg Decks‘ investieren wir zusammen mit dem EON Pensionsvermögen und dem Konzern Versicherungskammer.“