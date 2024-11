Hype um „Ufo-Döner“ reißt nicht ab – jetzt kommt das „Ufo-Eis“!

Lange Schlangen bilden sich immer noch täglich vor dem Döner-Laden „Mönkey’s Kebab & Fries“ an der Mönckebergstraße – alle wollen den „Ufo Döner“, den rundum geschlossenen Snack mit Anti-Sauerei-Versprechen. Jetzt gibt es, ganz in der Nähe, den nächsten Foodtrend: das „Ufo-Eis“! Wann es losgeht, was die Gäste erwartet: Die MOPO hat mit der Inhaberin der Eisdiele gesprochen.

Im September hat Marlon Bluhm seinen Döner-Laden in der Mönckebergstraße 4 nahe des Hauptbahnhofs eröffnet – immer noch brummt das Geschäft wie verrückt. Grund dafür ist eine „Weltneuheit“, der „Ufo-Döner“. Dafür wird ein wie üblich befülltes Döner-Brot für 15 Sekunden in eine Presse gelegt – und durch Hitze an den Rändern quasi „zusammengeschweißt“, ähnlich wie in einem Sandwichmaker. Bluhm ist der erste, der diesen Anti-Klecker-Snack in Deutschland anbietet.

Nach dem Erfolg des „Ufo-Döners“: Jetzt gibt es auch „Ufo-Eis“ in Hamburg

Nun lockt der nächste Ufo-Trend nur zwei Türen weiter: Bei „Eis Piazza“ (Lange Mühren 14) gibt es ab Donnerstag „Ufo-Eis“. „Dafür füllen wir ein süßliches Brioche-Brot mit einer Kugel Eis und verschiedenen Toppings. Dann kommt das Ganze auch in die Presse und wird rundum geschlossen“, sagt Inhaberin Tanja Piazza (49). Wahlweise können die Kunden Zutaten wie einen zerdrückten Schokokuss, Apfelkompott, Karamellsoße oder Rocher-Kugeln zum Eis dazugeben lassen.

Eine lange Warteschlange vor dem Döner-Laden „Mönkey’s Kebab & Fries“ an der Mönckebergstraße. MOPO Eine lange Warteschlange vor dem Döner-Laden „Mönkey’s Kebab & Fries“ an der Mönckebergstraße.

Die Brioche soll es in verschiedenen Farben geben – die rote Variante wird mit Roter Bete gefärbt. „Das Brot ist warm, das Eis ist kalt. Und auch da tropft beim Essen nichts“, sagt Piazza. „Das Eis ist etwas fester und schmilzt nicht so schnell. Das ,Ufo-Eis’ hat immer einen festen, cremigen Kern.“ 3,90 Euro soll es kosten.

Das spezielle Eis haben Tanja Piazza und ihr Team vor kurzem schon mal angeboten, als Testlauf. Und das sei richtig gut angekommen. „Es ist zwar derzeit nicht das typische Eis-Wetter, aber durch das warme Brot kann man es auch bei diesen Temperaturen wunderbar essen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Beliebtes Restaurant in Ottensen dicht – der Nachfolger steht fest

Der Ufo-Trend kommt aus Korea: Dort erleben „Ufo-Burger“, mit Rinderhack oder Hähnchen gefüllt, einen wahren Hype. Davon inspiriert, haben Hamburger Unternehmer die „My Ufo GmbH“ gegründet und eine Presse speziell für Döner entwickelt. Ihre Ufo-Pressen verkaufen sie an Gastronomen – auch die Idee zum „Ufo-Eis“ kommt von ihnen.