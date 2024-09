Dafür nehmen die Hamburger lange Wartezeiten in Kauf: Nahe des Hauptbahnhofs hat vor wenigen Tagen der Döner-Laden „Mönkey’s Kebab & Fries“ eröffnet. Und hier steht eine echte Neuheit auf der Karte – der „Ufo-Döner“. Inhaber Marlon Bluhm sei der erste, der diesen Snack in Deutschland anbietet. Sogar von einer „Weltneuheit“ ist die Rede. Der MOPO hat der 34-Jährige verraten, woher die Idee kommt, wie das spezielle Fastfood entsteht und was es so besonders macht.