HVV-Sommerfahrplan: Diese Linien fahren jetzt seltener

Diese Woche beginnen die Hamburger Schulferien und das bedeutet für den HVV vor allem eines: Weniger Fahrgäste. Also tritt nun der Sommerfahrplan wieder in Kraft. Welche Buslinien betroffen sind.

Am kommenden Donnerstag, den 13. Juli, beginnt der HVV aufgrund von Fahrgastzahl-Einbrüchen von bis zu 25 Prozent durch die Ferien, den Busbetrieb zu drosseln. Laut der Hochbahn nutzen Touristen zu dieser Zeit besonders die U-Bahnlinien und der fehlende Schulbetrieb mache den engen Minutentakt von einigen Buslinien nicht mehr nötig.

Diese Buslinien sind betroffen

Am häufigsten fahren im Sommerfahrplan die MetroBus-Linien 6 und 17. Sie werden voraussichtlich im 5-Minuten-Takt fahren.

Nicht mehr so oft aber dafür zumindest alle zehn Minuten fahren die Busse 4, 6, 19, 26 und 27 sowie 177, 178, 213, 240 und 292. Auch der X35 kommt im östlichen Linienabschnitt alle zehn Minuten. Allerdings fährt die Linie im nordwestlichen Bereich nur in einem 20-Minuten-Takt. Die Hochbahn empfiehlt für diesen Abschnitt, Bus-Alternativen wie die Metro-Linien 3, 5, 20 und 25 in Anspruch zu nehmen.

Bei diesen Buslinien müssen sie besonders aufpassen

Auch bei der Linie X22 kommt es zu einigen Änderungen. Zwar fährt der Bus zwischen Wandsbek Markt bis Hagenbecks Tierpark im zehn Minuten-Takt, jedoch müssen Fahrgäste im Abschnitt zwischen Jenfeld und Wandsbek Markt auf andere Buslinien umsteigen, um ihr Ziel zu erreichen. Hierfür empfiehlt die Hochbahn die Nutzung der Linien 10, 162 und 263, welche im fünf bis zehn Minuten-Takt fahren.

Am längsten müssen Fahrgäste in Zukunft auf die Buslinien 179 und 143 warten. Sie werden nur alle 20 Minuten bedient. (mp)