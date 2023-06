Für einen Euro am Tag: Dieses Ticket bringt junge Leute durch den Sommer

Im Norden stehen die großen Ferien vor der Tür: Wer seinen Urlaub in Schleswig-Holstein plant, für den könnte das Sommerferienticket ein attraktives Angebot sein. Wer die Karte kaufen kann, wo sie gilt und welche Vorteile sie hat.

Für einen Euro am Tag quer durch den Norden fahren, dazu umsonst oder viel günstiger ins Museum oder ins Schwimmbad: Das bietet das Sommerferienticket im Land Schleswig-Holstein. Es gilt 44 Tage lang vom 15. Juli bis zum 27. August und kostet 44 Euro.

Auf den ersten Blick ist die Ersparnis zum 49-Euro-Ticket nicht allzu groß, zumal das Ticket zwar in allen Zügen und Bussen des Nahverkehrs in Schleswig-Holstein gilt, nicht aber im gesamten HVV, sondern nur in der AKN und den Regionalbahnen, die nach Hamburg Hauptbahnhof oder Altona fahren. Wer durch Hamburg fahren möchte, muss darüber hinaus eine Einzelfahrkarte für 3,60 Euro kaufen, die für Inhaber des Sommerferientickets als Tagesticket gilt.

Sommerferien 2023: Diese Vorteile bietet das Ticket

Dafür lockt das Sommerferienticket mit anderen Vorteilen: 40 Museen, Parks, Gärten und Schwimmbäder in Schleswig-Holstein bieten allen mit Ticket freien oder vergünstigten Eintritt, vom Erlebniszentrum Naturgewalten in List auf Sylt bis zu den Schwimmbädern der Stadt Lübeck.

Kaufen können das Ticket alle, die im Jahr 2004 oder später geboren wurden. Erhältlich ist es in Hamburg an den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn; in Schleswig-Holstein kann es in großen Teilen des Landes auch direkt beim Busfahrer gekauft werden.

In Hamburg beginnen die Sommerferien am 13. Juli (bis zum 23. August), in Schleswig-Holstein am 17. Juli (bis zum 26. August) und in Niedersachsen bereits am 6. Juli (bis zum 16. August). (josi)