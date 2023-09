HVV jubelt: Abonnenten-Rekord und neues Ticket-Angebot

Der HVV stellt einen Hammer-Rekord auf: Eine Million Menschen besitzen ein Abo. Damit verzeichnet der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) eine Steigerung um fast 50 Prozent zum Vorjahr. Mehr als 300.000 neue Deutschlandticket-Käufer sorgen für diesen unglaublichen Zuwachs an Kunden.

Einen großer Teil der Kunden und Kundinnen sind inzwischen Arbeitnehmer, weil immer mehr Unternehmen das Jobticket anbieten. Seit Mai sind alleine in diesem Bereich 58.000 Kunden dazugekommen. Durch den Zuwachs an Abonnenten nimmt auch die Nutzung des ÖPNV in Hamburg zu. Repräsentative Umfragen des HVV zeigen, dass durch die neuen Ticket-Angebote weniger Fahrten mit dem Auto getätigt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier steht eine S-Bahn-Linie, die (noch) gar nicht fährt

„Digital, einfach und flexibel: Das Deutschlandticket hat den Nerv der Zeit getroffen uns ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte“, sagt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). „Trotz weiter verbreitetem Homeoffice fahren inzwischen fast zehn Prozent mehr Menschen mit dem ÖPNV als vor Corona. Zum Vergleich: Im Kfz-Verkehr liegen wir aktuell rund zehn Prozent unter den Werten von 2019. Das Deutschlandticket bringt also einen enormen Schub für die Mobilitätswende, weniger CO 2 -Emissionen im Verkehr und mehr Klimaschutz in Hamburg.“

HVV: Neues Jobticket Premium ab Oktober

Ab Oktober gibt es mit dem Jobticket Premium ein neues Angebot. Wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden einen Zuschuss von mindestens 21,55 Euro zahlen, kommen auf die Arbeitnehmer:innen maximale Kosten von 25 Euro zu. Damit können die Nutzer des Jobticket Premium bundesweit den Nahverkehr nutzen. An Wochenenden können die Karteninhaber im HVV-Gesamtnetz eine Person sowie drei Kinder gratis mitnehmen.

Im HVV kann auch während des laufenden Monats das Deutschlandticket erworben werden. Das Ticket ist dann sofort gültig, der Preis wird im ersten Kalendermonat anteilig ab Kaufdatum berechnet. (pw)