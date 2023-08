Hunderte Wohnungen geplant: Hamburger Immobilienkonzern ist insolvent

Der Hamburger Immobilienentwickler Revitalis ist pleite. Das Unternehmen, das mit ambitionierten Bauprojekten 500 Wohnungen in der Hansestadt schaffen wollte, hat Insolvenz angemeldet. Der Grund: große finanzielle Schwierigkeiten.

Schon am 10. Juli hat die Revitalis AG, die am Neuen Wall sitzt, den Insolvenzantrag eingereicht. Zunächst hatte der NDR darüber berichtet. Der Sachwalter Sven-Holger Undritz, der vom Gericht eingesetzt wurde, versicherte, dass der Geschäftsbetrieb ohne Störungen weiterlaufe.

Er plane, die gesamte Revitalis-Gruppe zu erhalten. Es gebe derzeit Gespräche mit potenziellen Interessenten für eine mögliche Übernahme.

Die Revitalis AG hat derzeit vier Bauprojekte in Hamburg: 300 Wohnungen und eine Kita an der Winsener Straße, 74 Wohnungen an der Luruper Hauptstraße sowie jeweils unter 100 Wohnungen an der Washingtonallee in Horn und am Neuen Weg in Bergedorf.

Ob die geplanten rund 500 Wohnungen in Hamburg tatsächlich gebaut werden, ist jedoch noch unklar. Zusätzlich sind in Ostdeutschland weitere rund 1000 Wohnungen geplant. (fbo)