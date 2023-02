Hotelgast rastet aus – und muss anschließend aus der Alster gerettet werden

In der Nacht auf Freitag ist ein 37-jähriger Gast in einem Hotel ausgerastet. Anschließend springt er in die Binnenalster – und muss von der Feuerwehr gerettet werden.

Der Vorfall ereignet sich am Donnerstag gegen 23.10 Uhr: Ein 37-jähriger Mann rastet in einem Hamburger Hotel aus. Aggressiv und betrunken geht er sowohl andere Gäste wie auch das Personal an, so eine Sprecherin der Polizei.

Hamburg: Mann rastet aus – und springt in die Alster

Ohne ersichtlichen Grund springt der Hotelgast anschließend in die Binnenalster. Diverse Versuche, den Mann mit Rettungsringen wieder an Land zu holen, werden abgelehnt.

Erst als ein Taucher der Feuerwehr mit Spezialanzug ins kalte Wasser springt, kann der Mann sicher an Land gebracht werden – im letzten Augenblick, da seine Kräfte bereits schwinden und seine Bewegungen schon langsamer werden, berichtet ein Reporter vor Ort.

Der 37-Jährige leistet Widerstand gegenüber der Polizei. Mit Unterkühlung – und viel Gemaule – wird er in ein Krankenhaus eingeliefert. Anschließend nehmen ihn die Beamten in Gewahrsam.