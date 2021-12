Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 21. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie bekommen bis zum Nachmittag immer wieder sehr gute Möglichkeiten, sich zu verbessern oder zu verwirklichen. Nehmen Sie Ihre Chancen wahr! Abends bleibt es ruhig.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nutzen Sie vormittags Ihre kreativen Kräfte und Ihre Phantasie, um weiterzukommen. Abends sollten Sie den Genuss nicht übertreiben. Sie würden sich um Ihren Schlaf bringen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ihre Stimmung steigt im Lauf des Tages immer weiter an. Nach einer erfreulichen Überraschung am späten Vormittag sollten auch Sie einem anderen einen Gefallen tun.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie müssen heute mit Hindernissen und Widerständen rechnen. Verhalten Sie sich diplomatisch, Sturheit oder aggressives Vorgehen bringt vor allem abends verhärtete Fronten.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie dürfen heute nicht versuchen, etwas zu erzwingen, ein anfänglicher Erfolg wäre gefährdet. Bleiben Sie am frühen Nachmittags sachlich und fair, auch wenn es andere nicht sind.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie können heute aus eigener Kraft viel erreichen. Legen Sie ruhig ein hohes Tempo vor, handeln Sie schnell und entschlossen. Spätabends bezaubern Sie jemanden mit Ihrem Charme.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Machen Sie heute Nägel mit Köpfen, bringen Sie ein begonnenes Projekt zum Abschluss! Genießen Sie nachmittags die Früchte Ihrer Mühen. Abends dürfen Sie sich nicht verplaudern.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Starten Sie in aller Ruhe in den Tag, Sie kommen erst am späten Vormittag wirklich in Form. Nachmittags entstehen Spannungen. Lassen Sie sich nicht zu einer Entscheidung zwingen!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Es ist heute nicht immer leicht für Sie, sich von störenden Einflüssen abzuschirmen. Ziehen Sie sich vor allem nachmittags bewusst zurück, Sie könnten sonst viel Zeit verlieren.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sind gut in Schwung und können andere mit Ihrer guten Laune anstecken. Unternehmen Sie abends etwas! In der Liebe dürfen Sie mit einer positiven Überraschung rechnen!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich von Versprechungen nicht einfangen, geben Sie keine Zusagen und unterschreiben Sie nichts! Weichen Sie aus, wenn Sie nachmittags unter Druck gesetzt werden.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Stecken Sie andere mit Ihrem Optimismus an. Vor allem nachmittags können Sie dadurch eine äußerst positive Entwicklung in Gang bringen. Gönnen Sie sich abends Genuss!