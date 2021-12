Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 20. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Machen Sie sich heute Gedanken um Ihre Gesundheit! Sie sollten in der kommenden Zeit etwas bewusster leben und sich Kraftreserven ersparen. Stehen Sie abends zu einem guten Vorsatz!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Zeigen Sie am späteren Vormittag, dass man auf Sie zählen kann! Nachmittags müssen Sie genau hinhören, wenn man Ihnen etwas erzählt. Manches ist ziemlich übertrieben.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Werden Sie heute nicht nervös, wenn Sie bei der Verwirklichung Ihrer Vorhaben mit Hindernissen zu kämpfen haben. Schaffen Sie geduldig die Voraussetzungen für zukünftige Erfolge.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Machen Sie sich einen schönen Tag, genießen Sie die Natur, gönnen Sie sich Abwechslung! Nachmittags macht man Ihnen ein viel versprechendes und ernsthaftes Angebot.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Gehen Sie heute mehr auf andere ein, auch wen Sie von deren Nüchternheit und Kritik genervt sind. Abends finden Sie einen unvermuteten Freiraum für sich. Experimentieren Sie!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie sich heute nicht leichtfertig zu riskanten Handlungen verleiten. Fordern Sie Sicherheiten, wenn man Sie zu einer Beteiligung überreden möchte. Nicht erpressen lassen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nutzen Sie den späten Vormittag, um den ersten Schritt auf dem Weg zu mehr persönlicher Freiheit zu gehen. Nachmittags kommt man Ihnen entgegen und hilft Ihnen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Vormittags kann man Ihrem Tatendrang nur wenig entgegensetzen. Nehmen Sie eine schwierige Arbeit zusammen mit anderen in Angriff! Spätnachmittags haben Sie Grund zur Freude.

Alles eingetreten? Hier sehen Sie das Horoskop von gestern

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

In einer familiären Angelegenheit können Sie heute einen neuen Anfang machen. Frischen Sie am frühen Abend einen wertvollen Kontakt in die Heimat auf .

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ihr Partner kann Sie heute fordern. Gehen Sie auf seine Gefühle und Ansprüche stärker ein, räumen Sie Missverständnisse aus, die Anlass zur Entfremdung geben könnten.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Haben Sie heute Geduld, wenn andere nicht gleich verstehen, was Sie meinen oder wollen. Treffen Sie nachmittags keine Entscheidungen, Sie lassen sich von Versprechungen blenden.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Behalten Sie heute den Überblick, auch wenn es um Kleinigkeiten geht. Übersehen Sie nichts, überstürzen Sie nichts! Nehmen Sie anderen Menschen eventuelle Voreile nicht übel.