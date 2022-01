Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 13. Januar 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bis zum Nachmittag sollten Sie noch etwas im Hintergrund bleiben, danach können Sie erfolgreich aufdrehen. Unternehmen Sie abends etwas, Sie haben enorme Power!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Bürden Sie sich heute nicht zu viel auf. Lassen Sie Luft in Ihrem Terminplan. Nehmen Sie eine Krise im Beruf zum Anlass umzudenken. Abends sollten Sie sich ausruhen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ihr Körper zeigt es Ihnen heute deutlich, wann Sie mit Ihrer Kraft haushalten sollten. Muten Sie sich vor allem am frühen Abend nicht zu viel zu. Gehen Sie Aufregungen aus dem Weg!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Suchen Sie heute Kontakte! Sie können neue Freunde gewinnen und in der Liebe ist ein neuer, besserer Anfang möglich. Verstecken Sie sich nicht im stillen Kämmerlein!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Spannungen lösen sich im Lauf des Vormittages auf. Nachmittags sollten Sie körperlich kürzertreten, Sie sind schnell erschöpft! Den Abend sollten Sie ruhig angehen lassen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Heute fällt es Ihnen leicht, sich zu konzentrieren und eine Herausforderung kraftvoll zu bewältigen. Bringen Sie Arbeiten hinter sich, die Ihre freie Entfaltung behindern.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich von anderen nicht irremachen oder provozieren. Bewahren Sie in den Mittagsstunden die Ruhe, wenn man Sie angreifen sollte. Vertrauen Sie mehr auf sich!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie dürfen heute mit unvermuteter Unterstützung rechnen. Tragen Sie vormittags Ihre neuen Pläne vor! Abends helfen Sie jemandem, Lösungen für brisante Probleme zu finden.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Vormittags lösen Sie ein Problem zusammen mit anderen. Bringen Sie Ihre Kreativität und Fantasie ein! Abends finden Sie mit Ihrem Partner eine neue Ebene der Verständigung.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Dieser Tag ist kritisch für Ihre Gesundheit. Setzen Sie sich möglichst keinem Stress aus. Meiden Sie Menschen, die Sie belasten oder überfordern. Gönnen Sie sich Auszeiten.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie können heute vieles, was in den letzten Tagen durcheinanderkam, in Ordnung bringen. Tun Sie von sich aus den ersten Schritt zur Versöhnung mit einem nahestehenden Menschen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Zeigen Sie einem Menschen, den Sie mögen, Ihre Sympathie! Sie haben die Chance, ihn für sich zu gewinnen! Verwechseln Sie abends Schüchternheit nicht mit Zurückweisung.