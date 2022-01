Horoskop heute: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 12. Januar 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie sind heute besonders klar und geistig fit. Nutzen Sie den Vormittag, um einen Plan in die Tat umzusetzen. Gehen Sie aber aber in kleinen Schritten vor, erzwingen Sie nichts!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Verlieren Sie sich heute nicht in Nebensächlichkeiten, handeln Sie vor allem abends nicht zu emotional. Beweisen Sie innere Stärke, wenn man Ihnen Verantwortung überträgt.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Bleiben Sie guter Dinge, auch wenn Sie sich mit Kleinkram beschäftigen müssen. Legen Sie sich ins Zeug und erledigen Sie Unwichtiges schnell, dann sind Sie früher wieder frei.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie müssen heute mit einem schon länger bestehenden Problem zurechtkommen, nachmittags finden Sie eine befriedigende Lösung. Machen Sie sich einen Schönen Abend!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ziehen Sie heute notwendige Konsequenzen. Sie können eine Belastung oder Verpflichtung dauerhaft loswerden. Vermeiden Sie aber bei Gesprächen allzu große Offenheit.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie bekommen heute die Chance, andere zu beeindrucken und zu überzeugen. Bringen Sie Ihre Gedanken ohne Scheu vor! Verlassen Sie sich nachmittags auf Ihre Kraft.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Der Vormittag bleibt friedlich, nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie ihn! Nachmittags und abends sollten Sie sich nichts Anstrengendes vornehmen, es fehlt Ihnen an Ausdauer.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Unterschwellige Spannungen können heute an die Oberfläche kommen. Nutzen Sie abends die Gelegenheit zu einer Aussprache. Versprechen Sie nur, was Sie halten können!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Berufliche Spannungen können Ihnen heute die Laune erheblich verderben. Entwickeln Sie nachmittags eine Idee weiter, durch die Sie zu mehr Eigenverantwortung kommen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Gehen Sie tagsüber offen auf andere zu, Sie können wertvolle Anregungen und sogar den Impuls zu einem Neuanfang bekommen. Machen Sie spätabends Nägel mit Köpfen!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Setzen Sie sich heute für einen Menschen ein, der in Not ist. Versuchen Sie, gangbare Wege aufzuzeigen. Lassen Sie sich spätabends nicht in eine Auseinandersetzung verwickeln.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Heute finden Sie endlich einmal wieder die Ruhe und Erholung, nach der Sie sich sehnen. Nachmittags kann Ihnen ein älterer Mensch einen guten Rat geben.